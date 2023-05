Zeppieri-Basilashvili oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Giulio Zeppieri se la vedrà contro Nikoloz Basilashvili nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Impegno difficile ma non impossibile per l’azzurro contro il georgiano, precipitato oltre le prime duecento posizioni della classifica mondiale. Non vince un incontro ufficiale addirittura dalla seconda metà di febbraio. Non è in un buon momento anche il romano, reduce dalle due eliminazioni consecutive all’esordio tra Roma e il Challenger di Torino. Zeppieri, tuttavia, partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Rispetto al proprio avversario odierno, infatti, è riuscito a trovare buona continuità di rendimento nel corso degli ultimi mesi. In palio per lui c’è un secondo turno decisamente ostico contro uno tra l’argentino Santiago Rodriguez Taverna oppure il veterano portoghese Joao Sousa.

Zeppieri e Basilashvili scenderanno in campo oggi (lunedì 22 maggio). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 10.00 sul Court 10. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Zeppieri e Basilashvili garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti al termine del confronto.