La tennista azzurra supera per la prima volta la numero 2 del mondo con un netto 6-1 6-2. Ora sfiderà Coco Gauff per un posto in finale. Nei precedenti Jasmine conduce 3-2.

Jasmine Paolini continua a scrivere pagine memorabili della sua stagione. La toscana, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, ha centrato la semifinale del “Dongfeng-Voyah Open”, ultimo WTA 1000 dell’anno, battendo con autorità la polacca Iga Swiatek.

Al termine di un match dominato dall’inizio alla fine, l’azzurra si è imposta con un eloquente 6-1 6-2, infliggendo a Swiatek la prima sconfitta contro di lei dopo sei precedenti tutti persi. “Sono contentissima di come ho giocato. Vincere una partita così contro una giocatrice straordinaria come Iga è fantastico”, ha commentato a caldo Paolini.

In semifinale la attende la statunitense Coco Gauff, numero 3 del mondo e terza forza del seeding. Un match durissimo, ma i precedenti sorridono all’azzurra: Paolini conduce 3-2 negli scontri diretti, con tre vittorie consecutive.

Dall’altra parte del tabellone, si giocheranno un posto in finale Aryna Sabalenka e Jessica Pegula.

Sul fronte WTA Finals, il successo consente a Paolini di consolidare l’ottavo posto nella “race live” e di allungare sulla nona, la kazaka Elena Rybakina, avvicinando così la qualificazione a Riyadh.