Sport in tv, il 10 ottobre una giornata da non perdere: tennis, calcio e basket in diretta
Dall’alba fino a tarda sera un palinsesto fitto di appuntamenti: quarti di finale di Shanghai e Wuhan, sfide di qualificazione ai Mondiali e agli Europei U21, oltre al grande spettacolo dell’Eurolega e della Serie C su Sky e Rai.
Una giornata interamente dedicata agli appassionati di sport in tv. Oggi, 10 ottobre 2025, il palinsesto televisivo propone un mix di tennis, calcio e basket, con appuntamenti che accompagneranno gli spettatori dal mattino alla notte.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
La mattinata è tutta per il tennis, con i quarti di finale degli ATP 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Wuhan, protagonisti i migliori giocatori e giocatrici del circuito mondiale. Nel pomeriggio sarà il calcio a prendersi la scena, con le qualificazioni ai Mondiali 2026 e agli Europei U21 2027: spicca l’impegno dell’Italia Under 21 contro la Svezia in diretta su Rai 2.
In serata il menù si fa ancora più ricco: i match di Eurolega con Fenerbahce-Stella Rossa e Olympiacos-Dubai, mentre sul fronte calcio occhi puntati sulla Serie C con Arezzo-Gubbio e Bra-Carpi, oltre alla diretta gol delle qualificazioni mondiali che include Germania-Lussemburgo.
Ecco il programma completo della giornata:
|Programma
|Orario
|Canale
|Tennis, ATP 1000 Shanghai: 3° Quarto di Finale
|09:00
|Sky Sport Mix, Sky Sport 1
|Tennis, WTA 1000 Wuhan: 3° Quarto di Finale
|09:00
|Sky Sport Tennis
|Tennis, ATP 1000 Shanghai: 4° Quarto di Finale
|12:30
|Sky Sport Mix, Sky Sport 1
|Tennis, WTA 1000 Wuhan: 4° Quarto di Finale
|13:00
|Sky Sport Tennis
|Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Kazakhistan-Liechtenstein
|16:00
|Sky Sport Calcio
|Calcio, Qualificazioni Europei U21 2027: Italia-Svezia
|18:15
|Rai 2
|Basket, Eurolega: Fenerbahce-Stella Rossa
|19:45
|Sky Sport Max
|Basket, Eurolega: Olympiacos-Dubai
|20:15
|Sky Sport Basket
|Calcio, Serie C: Arezzo-Gubbio
|20:30
|Sky Sport Arena
|Calcio, Serie C: Bra-Carpi
|20:30
|Sky Sport Mix
|Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Diretta Gol
|20:45
|Sky Sport Calcio
|Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026: Germania-Lussemburgo
|20:45
|Sky Sport 1