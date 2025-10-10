Dall’alba fino a tarda sera un palinsesto fitto di appuntamenti: quarti di finale di Shanghai e Wuhan, sfide di qualificazione ai Mondiali e agli Europei U21, oltre al grande spettacolo dell’Eurolega e della Serie C su Sky e Rai.

Una giornata interamente dedicata agli appassionati di sport in tv. Oggi, 10 ottobre 2025, il palinsesto televisivo propone un mix di tennis, calcio e basket, con appuntamenti che accompagneranno gli spettatori dal mattino alla notte.

La mattinata è tutta per il tennis, con i quarti di finale degli ATP 1000 di Shanghai e del WTA 1000 di Wuhan, protagonisti i migliori giocatori e giocatrici del circuito mondiale. Nel pomeriggio sarà il calcio a prendersi la scena, con le qualificazioni ai Mondiali 2026 e agli Europei U21 2027: spicca l’impegno dell’Italia Under 21 contro la Svezia in diretta su Rai 2.

In serata il menù si fa ancora più ricco: i match di Eurolega con Fenerbahce-Stella Rossa e Olympiacos-Dubai, mentre sul fronte calcio occhi puntati sulla Serie C con Arezzo-Gubbio e Bra-Carpi, oltre alla diretta gol delle qualificazioni mondiali che include Germania-Lussemburgo.

Ecco il programma completo della giornata: