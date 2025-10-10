Il rinvio della sfida della nazionale provoca non pochi problemi alla società e al tecnico: un vero disastro in vista

Conclusa l’ultima giornata di campionato, è subito tempo di Nazionali: i calciatori sono stati convocati dai rispettivi commissari tecnici per le sfide di qualificazione ai Mondiali del 2026, che si disputeranno in America. Questa pausa sarà utile per chi resterà a lavorare nei centri sportivi di club, tra allenamenti e recuperi dagli infortuni. Diverso il discorso per i convocati: per loro non ci sarà sosta e proseguiranno il lavoro sotto la guida dei tecnici delle selezioni, scendendo anche in campo.

Nelle ultime ore è emersa una notizia che potrebbe costringere il club e il suo tecnico ad apportare modifiche repentine. Il rinvio della sfida della Nazionale ha portato non pochi problemi alla società e alla stessa città.

Disastro in nazionale: il rinvio della sfida complica i piani

Una delle amichevoli in programma, quella tra Argentina e Portorico inizialmente prevista per lunedì 13 ottobre, è stata rinviata per motivi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico. La partita è stata riprogrammata per martedì 14 ottobre a Miami. Il cambio di data e sede ha creato non pochi problemi sia all’Inter, per via della convocazione di Lautaro Martínez da parte di Scaloni, che al Como, che dovrà fare i conti con l’impegno del giovane Nico Paz. Il rinvio obbligherà infatti i rispettivi tecnici, Chivu e Fàbregas, a rivedere i piani per le prossime sfide.

Il lungo viaggio dagli Stati Uniti all’Italia, unito al jet lag e al poco tempo a disposizione per recuperare, rende molto difficile un impiego da titolari per entrambi. Originariamente, l’amichevole si sarebbe dovuta disputare a Chicago, ma a causa di disordini e manifestazioni di protesta, la federazione argentina ha deciso di spostare sede e data.

Il problema principale riguarda proprio il poco tempo tra l’impegno con la Nazionale e il ritorno in campo con i club. Lautaro Martínez, infatti, sarà impegnato prima contro il Venezuela e poi contro Portorico il 14 ottobre. Avrà così meno di 48 ore per preparare la delicata trasferta dell’Inter contro la Roma, in programma il 18 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. In considerazione anche dell’infortunio di Thuram, Cristian Chivu dovrà valutare alternative per il reparto offensivo.

Situazione simile anche per Nico Paz, classe 2004, che rientrerà appena in tempo per la sfida del Como contro la Juventus, in programma domenica 19 ottobre alle 12:30 allo stadio Sinigaglia. Anche la sua presenza dal primo minuto è tutt’altro che certa contro i bianconeri.