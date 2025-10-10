Il campionato italiano di basket 2025/26 entra nel vivo: sabato 11 ottobre derby lombardo all’Itelyum Arena, domenica a mezzogiorno sfida ad alta intensità dal PalaDesio. Dirette su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

La Serie A Unipol 2025/26 continua a regalare spettacolo nella casa del basket di Sky. Dopo l’avvio della regular season, la 2ª giornata propone due sfide di cartello che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Si parte sabato 11 ottobre alle 18.15 dall’Itelyum Arena di Varese, dove l’Openjobmetis ospita l’EA7 Emporio Armani Milano in un derby lombardo che promette scintille. Telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con Giulia Cicchinè e Matteo Soragna in studio e le interviste di Gaia Accoto.

Domenica 12 ottobre alle 12 sarà invece la volta della prima partita di mezzogiorno della stagione: dal PalaDesio l’Acqua S.Bernardo Cantù affronterà l’UNA Hotels Reggio Emilia. A raccontare il match Andrea Solaini e Laura Macchi, con le interviste di Giulia Cicchinè.

Come sempre, il basket italiano sarà protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Insider e sui profili social ufficiali, con risultati, classifiche, notizie e highlights.