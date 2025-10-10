La piattaforma Sportface.TV debutta con gli eventi live: sabato 11 e domenica 12 ottobre in streaming gratuito semifinali e finali di spada U17 dal PalaVesuvio. Dopo highlights e interviste dai Mondiali, ora l’esordio con le dirette.

Sportface fa un nuovo passo nel racconto sportivo digitale. Questo weekend (11-12 ottobre) le fasi finali del Circuito Europeo Cadetti di spada Under 17 in programma a Napoli saranno trasmesse in diretta su “ASSALTO – La TV della Scherma”, il canale tematico della piattaforma Sportface.TV.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dopo l’avvio estivo con highlights e interviste dai Mondiali olimpici di Tbilisi e paralimpici di Iksan, arriva ora il debutto con gli eventi live: sabato dalle 17.25 e domenica dalle 15.55 il pubblico potrà seguire in streaming gratuito semifinali e finali delle prove individuali e le finali della gara a squadre.

L’accesso è semplice e immediato: basta registrarsi con e-mail e password per entrare nell’universo di Sportface.TV, disponibile via web (tv.sportface.it) e attraverso le app iOS e Android.

L’offerta di Sportface Tv

La piattaforma, totalmente gratuita, raccoglie hub tematici dedicati a diverse discipline: Atletica Italiana TV, Volare TV per la ginnastica, Climbing TV per l’arrampicata, ACI Sport TV per il motorsport e naturalmente Assalto TV, lo spazio interamente dedicato alla scherma, con dirette, highlights, interviste e approfondimenti.

Con una missione chiara — dare voce a tutti gli sport, senza distinzioni — Sportface.TV punta a diventare un punto di riferimento moderno e accessibile per gli appassionati, raccontando dal calcio alla scherma, dall’atletica alla ginnastica, con lo stesso approccio inclusivo.