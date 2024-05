Wta Strasburgo 2024: Keys e Collins non si fermano, sarà derby americano in finale

Prosegue lo straordinario momento di forma di Madison Keys e Danielle Collins, approdate in finale nel Wta 500 di Strasburgo 2024. Sarà dunque statunitense la vincitrice del torneo che si disputa sulla terra rossa in Francia e ad affrontarsi saranno due giocatrici inarrestabili in questo momento. Keys, reduce dalla semifinale a Roma e dai quarti a Madrid (sconfitta in entrambi i casi da Swiatek), ha travolto prima Wang e poi Linette (nove game persi in totali). Come se non bastasse, in semifinale ha rifilato un eloquente 6-1 6-3 alla russa Samsonova.

Stessa situazione per Collins, sconfitta da Sabalenka sia a Madrid che a Roma, ma capace di riscattarsi a Strasburgo, dove ha lasciato per strada appena sette giochi per approdare in semifinale. L’ucraina Kalinina le ha creato qualche grattacapo in più, ma ‘Danimal’ è comunque riuscita ad avere la meglio per 7-6 6-2. Non poteva approcciare meglio il Roland Garros la giocatrice della Florida, che dalla prossima settimana farà ritorno in top 10.

Saranno invece Peyton Stearns e Mayar Sherif a contendersi il titolo a Rabat, Marocco. La statunitense ha vinto una battaglia di 3h18′ contro la bulgara Tomova, imponendosi in rimonta per 6-7 7-5 7-6. Ha avuto bisogno invece di appena 63 minuti l’egiziana, che ha travolto la russa Rakhimova con un sonoro 6-0 6-1. Tra le due non ci sono precedenti.