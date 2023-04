Wta Stoccarda 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali 22 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di sabato 22 aprile del torneo Wta di Stoccarda 2023. Aprirà il programma dedicato alle semifinali la numero due del tabellone Aryna Sabalenka, la quale attende la vincente dell’incontro tra Caroline Garcia e l’emergente russa Anastasia Potapova. Poi, non prima delle ore 16:00 la seconda semifinale: chi uscirà indenne tra Jabeur e Haddad Maia affronterà la vincente di Swiatek-Pliskova.

CENTRE COURT

Ore 14:00 – (2) Sabalenka vs Potapova o (4) Garcia

Non prima delle 16:00 – (1) Swiatek o Pliskova vs (3) Jabeur o Haddad Maia