Wta Seul 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 13 ottobre

Il programma di venerdì 13 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Seul 2023. Si giocano i quarti di finale sono rimaste solamente due teste di serie ancora in tabellone. La prima favorita Jessica Pegula, che sfiderà la connazionale Claire Liu, e la n°4 del seeding Bouzkova, la quale invece dovrà affrontare la Yuan. Le altre due sfide: Bektas-Birrell in apertura, Wickmayer-Polina Kudermetova in chiusura. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTRE COURT

Ore 05:00 – Bektas vs Birrell

a seguire – (1) Pegula vs Liu

a seguire – Yuan vs (4) Bouzkova

a seguire – Wickmayer vs P. Kudermetova