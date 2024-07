Wta Palermo 2024, Bronzetti saluta il torneo agli ottavi: Cristian vince in due set

Lucia Bronzetti si è fermata agli ottavi di finale del Wta 250 di Palermo 2024. L’azzurra ha ceduto il passo a Jaqueline Cristian sul rosso siciliano, quest’ultima impostasi mediante il risultato di 6-3, 6-2. Prova di carattere e pragmatismo dell’ottima colpitrice romena, protagonista sul Centrale isolano nel contesto di una complessa sfida con l’azzurra: dopo un primo set durato 55′ e sostanzialmente equilibrato, più di quanto esprima il punteggio, l’atleta classe ’98 di Bucarest ha preso il largo nel corso del secondo parziale; le accelerazioni di dritto di Cristian hanno rappresentato una costante dell’incontro, determinante in fin dei conti. La romena sfiderà una tra la cinese Qinwen Zheng, campionessa in carica, e la croata Petra Martic ai quarti di finale dell’evento palermitano.

IL RACCONTO DI BRONZETTI-CRISTIAN

Primo set partito con le migliori prospettive per Bronzetti, abile a procurarsi un break in apertura: l’azzurra ha trovato profondità e concretezza in risposta, pungendo sulla diagonale del dritto nei momenti importanti e spingendosi sull’1-0. Strappo confermato a zero da Bronzetti, attraverso un solido turno di battuta con la prima a far da padrona per il 2-0. La tennista italiana, in difficoltà nel quinto game, è riuscita ad annullare ben quattro palle del contro-break ben costruite da Cristian, seppur non sia riuscita a porre rimedio alla quinta e letale chance avversaria; la romena ha spinto bene con il dritto da fondo, martellando finché non ha ottenuto il meritato 2-2. Sorpasso e strappo della romena sino al sesto gioco, per il 4-2, con Bronzetti limitata da un problema fisico agli adduttori che l’ha spinta a chiamare un medical time-out. Contro break Bronzetti e nuovo sorpasso di Cristian per il 5-3, con l’azzurra spesso alle corde da fondocampo. La romena, trovatasi a servire per il parziale, ha accelerato con la prima in campo: due servizi vincenti consecutivi dal 30-30 per raggiungere il 6-3.

Secondo set con alba rosea per Cristian, avanti di un break già dopo il terzo game: prima un passante di rovescio incrociato meraviglioso della romena, poi un errore con il dritto anomalo in uscita dal servizio di Bronzetti per il 2-1. Prosieguo simile al parziale precedente, con Bronzetti brava a recuperare lo svantaggio e successivamente di nuovo sotto di un break per via dei fendenti dell’opponente romena da fondocampo; in particolare, Cristian ha spesso dominato gli scambi sulla diagonale del dritto, sgretolando man mano le certezze dell’italiana per il momentaneo 3-2. Doppio break in favore della giocatrice di Bucarest dopo il settimo gioco, con troppi errori tecnici dell’azzurra in uscita dal servizio, spesso però forzati dall’incisiva ricezione dell’opponente. Cristian, forte di due break di vantaggio, ha chiuso i conti con un ace al centro nell’ottavo game per il 6-2 valso come epilogo.