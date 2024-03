Wta Miami 2024, Giorgi debutta con una vittoria: battuta in due set la polacca Frech

E’ filato liscio come l’olio l’esordio di Camila Giorgi nel WTA 1000 di Miami 2024. L’azzurra, opposta alla polacca Magdalena Frech nel primo turno, si è imposta con il punteggio di 6-4 6-2 in 1h36′ di gioco, regalandosi così un’interessante sfida contro la numero uno al mondo Iga Swiatek. Reduce dal secondo turno a Indian Wells, dove aveva ottenuto una bella vittoria contro Katie Boulter e lasciato trasparire segnali positivi, la giocatrice marchigiana ha fatto il suo anche in Florida, vendicando la sconfitta rimediata due anni fa a Wimbledon.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Ciò che spicca nella prestazione di Giorgi è il rendimento al servizio, con l’83% di punti vinti con la prima e 3 palle break su 3 annullate, peraltro tutte in un unico game. Se nel primo set è risultato decisivo il break arrivato nel terzo gioco, è stata invece a senso unico la seconda frazione, in cui Camila ha vinto cinque giochi consecutivi dallo 0-1. Giorgi tornerà in campo venerdì per un match sulla carta impossibile, ma che potrà giocare senza nulla da perdere. 1-1 i precedenti con Swiatek.