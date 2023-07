Wta Losanna 2023, la sfida tra Cocciaretto e Naef viene interrotta per pioggia

La sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Celine Naef, valevole per il primo turno del torneo Wta di Losanna 2023, viene interrotta a causa del maltempo. Il match non si era messo benissimo per l’azzurra, che era sotto nel punteggio per 3-6 0-1 e questa pausa forzata potrebbe anche risultare positiva nell’economia della partita in favore della tennista italiana. Sportface.it continuerà a seguire l’evento in diretta e, non appena ci saranno degli aggiornamenti, provvederà a comunicarli in maniera tempestiva.