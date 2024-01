Wta Linz 2024, Giorgi esce di scena: Tauson rimonta e vince in tre set

Camila Giorgi saluta prematuramente il Wta di Linz. Sul cemento indoor austriaco la tennista azzurra è stata sconfitta in tre set, ed in rimonta, dalla qualificata danese Clara Tauson con il punteggio finale di 3-6 6-3 6-3 dopo due ore e cinque minuti di gioco. Ottimo primo set della numero sessantotto del mondo che però, con il passare dei minuti, si fa sempre più fallosa e non riesce a contrastare la potenza della sua avversaria.

PRIMO SET – Nel primo set Camila sembra padrona del campo: accorta, attenta e soprattutto riesce a manovrare il gioco e gli scambi come meglio crede. Tauson è macchinosa e si aggrappa alla prima palla di servizio. Nel sesto game arriva il primo strappo dell’incontro con Giorgi che riesce a salire in risposta e allunga sul 4-2. Camila è solida al servizio e, nonostante qualche brivido di troppo, chiude la prima frazione di gioco per 6-3 senza mai perdere la battuta.

SECONDO SET – L’equilibrio regna sovrano almeno sino al 3-3. Giorgi non riesce a concretizzare delle buone risposte, continua a servire bene ma dall’altra parte della rete aumentano convinzione e prime palle in campo. Tauson si fa sempre più pericolosa e, nell’ottavo gioco, approfitta dei troppi errori dell’azzurra mettendo a segno il primo break della sua partita. Un break che la porta diritta al terzo e decisivo set, 6-3.

TERZO SET – Camila aumenta esponenzialmente i suoi errori non forzati, Tauson invece sbaglia poco e soprattutto al servizio è quasi infallibile. Nel terzo game arriva già il primo allungo dell’incontro con la danese che strappa la battuta alla Giorgi. Camila però con un guizzo riesce a ricucire lo strappo e a pareggiare i conti sul 2-2. Nel sesto game l’azzurra, avanti 3-2, si procura un’altra palla break che però Tauson annulla alla perfezione: palla corta e pallonetto vincente millimetrico. La partita di fatto finisce qui: Tauson non sbaglia più un colpo, Giorgi invece sparacchia tutto fuori. In pochi minuti dal possibile 4-2 per l’azzurra siamo già alla stretta di mano finale: 3-6 6-3 6-3 lo score finale in favore della danese.