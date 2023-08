Wta Cleveland 2023: Paolini si arrende a Wang e viene eliminata al secondo turno

Wang Xinyu si aggiudica il match di secondo turno nel WTA 250 di Cleveland contro Jasmine Paolini con il punteggio di 6-4 6-3. Grande partita per la classe 2001 di Shenzen, che ha messo in grande difficoltà l’azzurra con la potenza dei suoi colpi ed è stata molto cinica a sfruttare le chance che la 27enne tennista toscana le ha concesso. L’azzurra è parsa stanca, non in grado di esprimere quel tennis che solo la scorsa settimana l’aveva portata all’exploit di Cincinnati e al best ranking alla numero 35. Wang attende ora nei quarti di finale del torneo la vincente della sfida tra Alexandrova e Sasnovich.

La cronaca – Il primo set scorre in maniera piuttosto tranquilla, con le due giocatrici che tengono il servizio in scioltezza senza mai concedere palle break. L’equilibrio si rompe nel nono game, quando un doppio fallo dell’azzurra concede il servizio alla prima chance a Wang. La cinese classe 2001 trova degli ottimi colpi, contro cui la tennista tricolore non riesce a trovare le contromisure adatte. Dopo 38 minuti dunque finisce il primo set a favore di Wang con il punteggio di 6-4.

Il secondo set inizia subito male per Paolini, che non riesce a tenere lo scambio contro l’avversaria, che spinge soprattutto in risposta. Questo porta subito al break per Wang, che replica anche nel successivo game in risposta e sale sul 3-0. Il secondo set scorre così via piuttosto velocemente sotto il controllo della classe 2001, che si concede una pausa sul 5-2 e servizio, quando arriva il primo break del match in favore di Jasmine Paolini. Si tratta però solo di un fuoco di paglia, perché nel game successivo la Wang si scatena e con due dritti in risposta in fotocopia toglie nuovamente il servizio all’italiana e chiude l’incontro con il punteggio di 6-4 6-3.