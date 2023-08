Wta Cleveland 2023, Martina Trevisan fuori nelle qualificazioni: Wang vince in tre set

Martina Trevisan si ferma all’ultimo turno delle qualificazioni nel torneo Wta di Cleveland, uno degli ultimi appuntamenti prima degli US Open. La tennista toscana, forte della terza testa di serie del tabellone cadetto in Ohio, è stata battuta dalla cinese Xiyu Wang, numero 9 del seeding, con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 dopo due ore e sette minuti di gioco. Dopo aver perso malamente il primo set, che l’ha vista soccombere dopo aver avuto tre palle break in proprio favore in apertura, Trevisan è riuscita a reagire alla grande portando a casa il secondo parziale e forzando così il terzo e decisivo set. Qui l’azzurra si è trovata anche in vantaggio di un break sul 3-2 e servizio, salvo poi cedere due turni di battuta consecutivi per un parziale da 4-0 che ha permesso a Wang di portare a casa il match e l’accesso al tabellone principale del torneo.