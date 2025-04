Jessica Pegula ha vinto il titolo del WTA 500 di Charleston, proseguendo nel suo ottimo momento di forma. La statunitense classe 1994 ha battuto in finale la connazionale Sofia Kenin in un’ora e 27 minuti di gioco, con il punteggio di 6-3, 7-5. Inizia così al meglio la stagione su terra rossa per la recente finalista del 1000 di Miami, che da domani tornerà anche al suo best ranking di numero tre del mondo superando Coco Gauff nella classifica WTA. Segnali comunque molto incoraggianti anche da parte di Kenin, che prosegue la sua risalita con un balzo di dieci posizioni rispetto a questa settimana che le consentirà tra poche ore di essere la numero 34 della classifica mondiale.

Il match ha visto Kenin in costante difficoltà nei propri turni di battuta, con Pegula che nonostante il controbreak subito sul 2-2 del primo set è riuscita senza particolari difficoltà a strappare altre due volte la battuta all’avversaria andando così a chiudere il primo parziale. Ben diverso l’andamento del secondo set, in cui Pegula vince appena due punti nei suoi primi tre turni di battuta consentendo all’ex numero 4 del mondo e campionessa dell’Australian Open 2020 di scappare via sul 5-1.

A questo punto succede davvero di tutto, perchè Kenin prima non sfrutta tre set point in risposta e poi perde incredibilmente sei game consecutivi crollando letteralmente sotto i colpi di Pegula. Quest’ultima addirittura vince tutti gli ultimi dodici punti del match, chiudendo sul 7-5 per l’ottavo titolo WTA in carriera e il secondo del 2025 dopo il 250 di Austin. Tra l’altro la 31enne di Buffalo non difenderà alcun punto sul rosso nelle prossime settimane, avendo rinunciato alla stagione sulla terra dell’anno scorso a causa di problemi alla schiena e al collo. Insomma, la risalita potrebbe non essere finita qui.

WTA Bogotà, Osorio cala il tris: battuta Kawa in finale

Meno nobile ma comunque importante l’appuntamento con il 250 di Bogotà, dove Camila Osorio detta ancora una volta legge nel torneo di casa. La ventitreenne colombiana ha infatti confermato il titolo conquistato nel 2021 e nel 2024, battendo in finale la qualificata polacca Katarzyna Kawa con un doppio 6-3 dopo un’ora e 26 minuti di partita.

Spinta come sempre dal pubblico di casa, Osorio non ha lasciato scampo all’avversaria che può recriminare per le cinque palle break non sfruttate nel settimo game del primo set quando avrebbe potuto tenere il parziale aperto. Nel secondo set invece la colombiana ha subito preso due break di vantaggio, rendendo un semplice incidente di percorso il turno di battuta perso nel quarto gioco.

Alla fine festa grande per la campionessa 2019 degli US Open juniores, che a questo punto cercherà di vincere un titolo anche lontano da casa. Intanto con la conferma della vittoria dello scorso anno mantiene quota al numero 53 del ranking WTA, recuperando una posizione rispetto alla settimana precedente.