WTA Bogota 2023, qualificazioni: Nuria Brancaccio conquista un posto nel main draw

Una grandissima Nuria Brancaccio conquista un posto nel main draw del WTA 250 di Bogota, grazie ad uno splendido successo ottenuto contro Fernanda Contreras Gomez: la tennista messicana, testa di serie numero 2 del tabellone cadetto, si è dovuta inchinare con il punteggio di 6-2 6-7 6-2 sopo una battaglia durata 2 ore e 6 minuti. Numero 207 del mondo, la tennista azzurra sta sfruttando al massimo l’occasione offertale dall’entry list per guadagnare punti preziosi. Brancaccio ha giocato in maniera pressoché perfetta, soprattutto considerando quanto difficile sia competere a 2600 metri di altitudine, e ha vinto nettamente primo e terzo set di questa partita che poteva anche chiudersi in due parziali: l’italiana, infatti, era in vantaggio per 6-2 4-2 e sembrava veleggiare verso un comodo successo, ma la messicana non si è arresa, ha rimontato e poi ha dominato il tiebreak (7-1), rimandando il verdetto alla terza frazione. L’inerza sembrava essere girata, e invece la nostra portacolori si è subito portata avanti di un break nel terzo set, non fallendo l’obiettivo in questa circostanza.