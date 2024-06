Wta Birmingham 2024: Cocciaretto da urlo, rimonta Shnaider e vola in semifinale

Una straordinaria Elisabetta Cocciaretto ha battuto la russa Diana Shnaider in rimonta nei quarti di finale del torneo Wta 250 di Birmingham 2024, avanzando così in semifinale sull’erba britannica. 5-7 6-4 6-2 per la marchigiana, che dopo aver perso male il primo set in cui era in vantaggio, senza snaturarsi e restando molto concentrata, ha sempre più irretito la sua rivale, piegandola in tre set e in due ore e venticinque minuti di gioco, superando anche un piccolo problema fisico.

Primo set equilibrato e ricco di tensione: dopo quattro turni di battuta molto agevoli, in cui la russa concede due punti alla Cocciaretto che invece vince entrambi i game a quindici, nel quinto gioco 0-40 Cocciaretto e tre palle break, che però non vengono convertite dalla giocatrice italiana. La russa si salva ai vantaggi, ma nel settimo gioco è comunque la prima a sbandare: arriva dunque il break dell’azzurra, che però non converte nel suo turno al servizio, subendo l’immediato controbreak, peraltro a zero. Tanta la forza d’animo della marchigiana, che ai vantaggi, alla prima palla break, strappa di nuovo il servizio alla più giovane giocatrice, che reagisce di nuovo e annullando anche un set point si riprende il break di svantaggio. Sembra tutto apparecchiato per i vantaggi, invece la Shnaider tiene la battuta, Cocciaretto invece nel dodicesimo game subisce il break a trenta e dunque perde amaramente il primo set per 5-7 dopo cinquantadue minuti di gioco.

Anche il secondo set inizia all’insegna dell’equilibrio e c’è pure il secondo medical time out di giornata. Si va ai vantaggi nel terzo game, ma nei primi cinque giochi non c’è alcuna palla break e tutto fila liscio, poi improvvisamente 0-40 per la russa e tre palle break da annullare per la marchigiana, che riesce nell’intento, salvo però arrendersi alla quarta opportunità per la rivale ai vantaggi. 2-4 e il break di vantaggio, ma Shnaider parte male e va sotto 0-30 nel successivo turno di battuta, arriva così il controbreak immediato della lottatrice azzurra, che accorcia sul 3-4. Non solo: nel nono game 0-40 e tre palle per il break, all’improvviso il grande riscatto della Cocciaretto, che dunque si porta avanti di un break e non delude nel turno di battuta successivo con il 6-4 che trascina tutto al terzo set.

Nel terzo set Shanaider in enorme difficoltà al servizio: si salva ai vantaggi in un game fiume inaugurale, poi però arriva il break a trenta della Cocciaretto nel terzo gioco. Un vero peccato quanto succede nel quinto gioco, lunghissimo, in cui ci sono ben cinque palle break non sfruttate dalla marchigiana, che poi paga la stanchezza e deve annullare, riuscendoci, due palle del controbreak alla russa nel sesto game tenuto per fortuna molto bene ai vantaggi, con un clamoroso dritto incrociato a tutto braccio per il 4-2. E arriva subito un altro break: Shanaider in enorme difficoltà, 5-2 e al cambio campo si serve per la vittoria.

“Sembra che la gente qui mi ami, sono molto contenta di questo supporto – ha detto Cocciaretto a caldo – Sono davvero felice, il campo centrale è bellissimo. Sono super contenta. L’erba è difficile rispetto ad altre superfici per me, ma siamo agli inizi e devo accumulare esperienza e migliorare. Spero di riposarmi e di essere pronta per domani. Ora andrò a scoprire contro chi giocherò”.