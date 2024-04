Wta 500 Stoccarda 2024: Paolini ci prova, ma Rybakina si salva al terzo set

Jasmine Paolini esce di scena ai quarti di finale del Wta 500 di Stoccarda 2024. Sulla terra battuta indoor, l’azzurra dà filo da torcere ma cede al terzo set a un’altalenante Elena Rybakina con il punteggio di 6-3 5-7 6-3. Match che la kazaka sembrava poter chiudere in due set (avanti 6-3 4-2) ma, nel momento di maggiore difficoltà, è uscito fuori il carattere di Paolini, che è riuscita a trascinare la numero 4 del tabellone al terzo set. Terzo set in cui la numero 13 del mondo va avanti di un break sul 2-0, ma poi subisce il ritorno prepotente di Rybakina, che trova il break in tre dei successivi quattro turni di servizio di Paolini chiudendo 6-3 5-7 6-3 in due ore e dieci minuti di gioco. Continua lo score incredibile nei terzi set della kazaka (11-1 nel 2024), che centra la quinta semifinale stagionale (prima su terra) dopo Miami, Doha, Abu Dhabi e Brisbane. In semifinale sarà sfida con la vincente della partita tra la testa di serie numero 1 Swiatek e Emma Raducanu.

LA PARTITA

Paolini parte forte nel primo set e sfrutta gli errori di Rybakina da fondo campo per andare avanti di un break in apertura sul 2-0. La kazaka entra in partita e riporta il set on serve sul 2-2. Il servizio di Rybakina inizia a salire (13/20 sulla prima) e Paolini si espone a altre due palle break sotto 3-2. Rybakina non sbaglia e sale 4-2 e battuta. La kazaka conferma il break va a servire per il primo set sul 5-3. Paolini non sfrutta due palle break ed è costretta a cedere il primo parziale per 6-3.

Secondo set in cui Rybakina segue la scia del primo set e toglie la battuta a Paolini sull’1-1 salendo 2-1 e servizio. Nel game successivo Paolini si guadagna una palla break, ma Rybakina si salva con il solito servizio e allunga sul 3-1 confermando il break. L’azzurra resta in scia e va a palla break sotto sul 4-3. Questa volta Rybakina non viene assistita dalla battuta e si ritorna sul 4-4 e servizio Paolini, che completa la rimonta e sale 5-4. Dopo un undicesimo game infinito, Paolini sale 6-5 e approfitta del blackout di Rybakina per brekkare a zero prendersi il secondo set per 7-5.

Continuano le difficoltà di Rybakina al servizio nel terzo set e Paolini ne approfitta per togliere un’altra volta la battuta a zero alla kazaka. L’azzurra sale 2-0, ma nel game successivo subisce la reazione di Rybakina, che strappa il servizio e completa la rimonta riportando il set on serve sul 2-2. Questa volta il passaggio a vuoto è di Paolini, che si trova sotto 0-40. L’azzurra riesce a risalire fino ai vantaggi, ma poi è costretta a cedere dopo quattro palle break salvate. Rybakina va 3-2 e conferma il break salendo 4-2. Rybakina diventa ingiocabile in battuta e chiude sul servizio di Paolini 6-3.