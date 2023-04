Wta 125 Firenze 2023, presentato il torneo: Paolini, Bronzetti ed Errani tra le protagoniste

Questa mattina è stato presentanto il nuovo ‘Firenze Ladies Open’ appuntamento Wta 125 in programma dal 14 al 21 maggio sui campi in terra battuta del Match Ball Firenze Country Club di Bagno a Ripoli. Si giocherà durante la seconda settimana degli Internazionali di Italia, quindi con la possibilità di avere tante giocatrici di livello protagoniste in caso di uscita prematura dal torneo di Roma. Al momento figurano nella entry list ben quattro top-60, con la ceca Karolina Muchova a guidare il seeding: con lei anche le statunitensi Claire Liu e Lauren Davis, oltre alla romena Bogdan.

Un’altra delle giocatrici più attese è certamente Eugenie Bouchard, ex top-5 del ranking mondiale e rientrata da poco dopo l’ennesimo infortunio patito negli ultimi anni. Presenti anche due rappresentanti dell’Italia in Billie Jean King Cup quali Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Con loro anche Sara Errani, mentre Lucrezia Stefanini è attualmente fuori di cinque posizioni dal tabellone principale.