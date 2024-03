Wta 1000 Indian Wells 2024: Bronzetti da urlo, batte Kalinina e vola al terzo turno

Una straordinaria Lucia Bronzetti batte l’ucraina Anhelina Kalinina, che la precede di diciotto posizioni nel ranking, e vola al terzo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2024. Sul cemento statunitense, la venticinquenne romagnola ha sfoderato una prestazione davvero esaltante, battendo in un’ora e venticinque minuti di gioco la rivale, numero 35 Wta e 32 del seeding, col punteggio di 6-3 6-4 nell’incontro del secondo turno. Prossima rivale per la giocatrice azzurra di Rimini una tra Burel e la decisamente favorita Gauff.

La riminese parte subito forte e in risposta si fa notare arrivando fino a 30 nei primi due turni della Kalinina, mentre nel quinto game arriva il break a trenta che consente all’italiana di servire poi per mantenere questo importante vantaggio. L’ucraina continua a tentennare e c’è un altro break nel settimo gioco, in questo caso annullato, mentre nel nono game la numero 32 del tabellone va di nuovo in difficoltà al servizio e arriva un altro break da parte di Bronzetti, che in questo modo vince il primo set per 6-3. La reazione di Kalinina non si fa attendere: l’ucraina risponde subito bene e strappa il servizio in apertura alla romagnola, che però non si perde d’animo e trova l’immediato controbreak. E’ questa la svolta del match: il set avrebbe potuto scivolare via nelle mani della rivale, invece tornando subito on serve può tornare a martellare: due palle break non convertite nel quarto game, nel sesto arriva il break sul quale poi Bronzetti costruisce il 6-4 con cui vince questo incontro con gran merito, volando ai sedicesimi di finale.