Wta 1000 Dubai 2024: Paolini domina Sakkari e vola ai quarti di finale

Una grande Jasmine Paolini batte Maria Sakkari nel match di ottavi di finale del Wta 1000 di Dubai. L’italiana sta continuando a impressionare nel primo 1000 dell’anno. Dopo la vittoria a sorpresa con Haddad Maia all’esordio, 4-6 6-4 6-0, e quella su Fernandez, 6-3 6-4, la 28enne di Castelnuovo elimina la testa di serie numero 8 del tabellone con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora e 22 minuti di gioco. Paolini è partita in svantaggio di un break sia nel primo che nel secondo set. Nel primo parziale è stato decisivo il break nel decimo gioco. Nel secondo, dopo il break subito in apertura, è stato monologo azzurro con Sakkari che ha perso tre volte consecutive la battuta per il 6-2 in finale. Paolini ritocca il suo best ranking (23) e vola ai quarti di finale, dove dovrebbe avere un’altra sfida sulla carta proibitiva. L’avversaria uscirà dalla vincitrice del match tra Rybakin (4) e Frech. Probabilmente sarà super sfida con la kazaka, già con due titoli all’attivo in questa stagiona (Brisbane e Abu Dhabi).

Nello spicchio di tabellone dell’azzurra, la testa di serie numero 7 Vondrousova ha battuto senza particolari difficoltà la numero 12 del seeding Samsonova. La ceca affronterà una tra Cirstea e Vekic.