Wta 1000 Doha 2024: Bronzetti e Trevisan nelle qualificazioni da teste di serie

Lucia Bronzetti e Martina Trevisan sono ai nastri di partenza delle qualificazioni del torneo Wta 1000 di Doha 2024. Le due azzurre sono teste di serie, la riminese numero 2 del tabellone cadetto, la toscana numero 4, e dunque sono tra le favorite della vigilia per approdare innanzitutto al turno decisivo e poi al main draw del ricco e prestigioso torneo del Qatar. Per Bronzetti si parte contro la tedesca Siegemund, eventualmente al secondo turno contro una tra Collins e Birrell. Per Trevisan prima sfida contro una rivale ancora da definire, se arriverà al turno decisivo ecco una tra Minnen e Masarova.