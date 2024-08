Wta 1000 Cincinnati 2024: sconfitta per Cocciaretto, Sabalenka passa e sfida Svitolina

Sconfitta in due set per Elisabetta Cocciaretto al secondo turno del Wta 1000 di Cincinnati 2024. A prevalere è stata una non brillante Aryna Sabalenka, anche lei in ripresa dopo un periodo pieno di problemi fisici, per 6-3 6-4, contro una Cocciaretto che non ha mai smesso di lottare nonostante i problemi alle cosce e un medical timeout. La bielorussa numero 3 al mondo sfiderà Svitolina nel prossimo turno.

Nel primo set Sabalenka concede qualcosa di più di un punto a Cocciaretto e l’azzurra ci prova, mettendo in difficoltà la numero 3 del seeding. Al servizio la marchigiana è quasi impeccabile e resiste al ritmo serrante della bielorussa fino al 2-2. Successivamente Sabalenka tiene il proprio servizio e poi strappa quello decisivo a Cocciaretto, alla quale non riesce la seconda rimonta in fila. Al settimo game l’azzurra va a millimetri dal break e Sabalenka la punisce con uno smash che la porta sul 5-2. La frazione si chiude con un game a testa e il punteggio di 6-3.

Nel secondo set i primi tre game sono infiniti e vanno tutti ai vantaggi. Il primo se lo aggiudica Cocciaretto che era al servizio, nel secondo ribatte Sabalenka ma solo dopo aver annullato tre palle break. Nel terzo arriva il break della numero 3 al mondo, ma anche il medical timeout per la marchigiana che chiede un trattamento fisio e va negli spogliatoi. Al rientro, due grandi fasciature alle cosce non fanno che destare preoccupazioni, ma l’azzurra resta in campo e lotta al massimo delle sue forze per restare nel match. Il resto del set si gioca sui servizi delle due tenniste, con Cocciaretto che concede veramente poco a Sabalenka nonostante la condizione fisica. L’azzurra accorcia per l’ultima volta al 5-4 per poi dover cedere la vittoria del match a Sabalenka che tiene agilmente il servizio per il 6-4.