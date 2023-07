Wimbledon, Djokovic: “Ho ancora fame di vittorie, sul centrale emozioni indescrivibili”

“Ho ancora fame di vittorie e voglio fare altri record”. Con queste parole Novak Djokovic ha esordito in conferenza stampa prima della sfida di primo turno contro Cachin a Wimbledon. “Finché sento questa motivazione, so di poter continuare a competere ai massimi livelli. Quando non sarà più così, allora penso che dovrò avere un approccio diverso. Appena finito il Roland Garros ho iniziato la preparazione per la stagione su erba. L’erba è oggi la superficie su cui si gioca di meno, mentre 40, 50, 60 anni fa sull’erba si disputavano tre Slam su quattro. Abituarsi all’erba richiede più tempo, ma negli ultimi 10 anni ho cambiato modo di giocare. Quando entro sul centrale di Wimbledon provo sensazioni indescrivibili”.

Il serbo si è poi soffermato sul suo grande rivale per il titolo, Carlos Alcaraz: “Carlos è un bravo ragazzo, molto maturo nonostante abbia solo vent’anni. Ha già raggiunto tanti traguardi, è giovane ma ha già fatto la storia del gioco. Quando gioca nette tanta intensità, molta energia. E’ incredibile quello che sta facendo, per un giocatore della sua età. Non ho bisogno che ci sia Carlos o qualcun altro per trovare motivazioni in più alla vigilia di uno Slam. So che devo vincere sette partite per vincere il titolo, e chi c’è dall’altra parte della rete non fa differenza per me”.