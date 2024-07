Wimbledon 2024, Rybakina: “Due anni fa non credevo di vincere, ora ho più esperienza”

Elena Rybakina mette nel mirino il bis ai Championships. La regina del 2022 è in semifinale e ammette come aver già trionfato a Wimbledon aiuti ad avere più fiducia. “Due anni fa non mi aspettavo di arrivare così lontano dopo aver visto il sorteggio – dice in conferenza stampa – Oggi, con tutta l’esperienza accumulata, vengo qui per arrivare a questo punto del torneo. Sono sicura di essere una giocatrice più esperta, anche se c’è sempre un po’ di nervosismo quando scendo in campo”.

Ai quarti di finale ha superato in due set l’ucraina Svitolina. “Le percentuali al servizio non erano alte ma sentivo bene la palla da fondo – continua Rybakina – Krejicikova in semifinale? Ci siamo affrontate due volte e in entrambe le occasioni ho perso al terzo set. Sarà un match molto duro. Ma io mi sento abbastanza bene in campo, soprattutto negli ultimi tre turni. Penso di aver dimostrato un ottimo livello, anche se a tratti mi sentivo un po’ stanca al servizio. Cercherò di rimanere sempre concentrata, soprattutto nei momenti chiave”.