Wimbledon 2024, quinto set amaro per Fognini contro Bautista Agut: terzo turno ancora fatale

Fabio Fognini cede al quinto set contro Roberto Bautista Agut e per la settima volta in carriera non riesce ad andare oltre il terzo turno Wimbledon. In un match infinito, sospeso più volte per pioggia, è il veterano spagnolo a imporsi con il punteggio di 7-6(6) 3-6 5-7 7-6(1) 6-4 in 4h e 26′ di gioco. La sfida era stata interrotta ieri sul 5-4 per l’ex semifinalista qui ai Championships, con Fabio in vantaggio 2 set a 1. Alla ripresa, però, Bautista è sembrato più in palla quest’oggi e in grado di adattarsi più rapidamente alle condizioni ventose presenti sul Court 16 dell’All England Club. Si chiude così un torneo comunque positivo per Fabio, che però lascia l’Inghilterra ancora una volta con l’amaro in bocca, come già accaduto nel 2010, 2014, 2017, 2018, 2019 e 2021.

Avvio di match equilibrato, con non molte occasioni per chi è alla risposta. Fognini è il primo ad arrivare a palla break sul 2-2, ma non riesce a concretizzarla, poi nel game successivo è lo spagnolo invece che non sfrutta l’occasione di andare avanti di un turno di battuta. Il set va verso il tie-break, che Fognini pare avere in controllo nella prima fase, salendo sul 4-1. Reagisce Bautista, che è il primo ad arrivare al set point sul 6-5: Fabio lo annulla, ma al secondo, sul 7-6 per l’avversario, cede il set per 7-6(6).

L’azzurro anche all’inizio del secondo set non trova l’allungo, nonostante diverse chances. Ha quattro palle break nel secondo gioco, poi altre due nel sesto, ma Bautista riesce sempre a salvarsi. Lo strappo, finalmente, arriva sul 4-3 in suo favore: l’ottavo break point del match è quello giusto per andare a servire per il set sul 5-3. E con l’ace finale Fognini si aggiudica la frazione per 6-3.

Inizia ad avvicinarsi la pioggia, ma si continua e un calo di concentrazione colpisce il ligure, che inizia il terzo set sotto 3-0. La reazione è immediata, con un parziale di 12 punti a 2 che lo riporta in sella sul 3-3. Fognini si ritrova di nuovo in difficoltà nel decimo game, quando è costretto a risalire dal 15-40 annullando due set point, ma lo fa e sul 5-5 è lui a strappare di nuovo il servizio all’iberico. Va alla battuta sul 6-5 e chiude con un rovescio lungolinea vincente che vale il 7-5.

Nel quarto set entrambi i giocatori vedono iniziare a calare il loro rendimento al servizio. Dal 2-1 per Bautista si susseguono ben quattro break consecutivi, con lo spagnolo che per due volte non riesce a consolidare il vantaggio. Si arriva sul 5-4, quando il match viene sospeso per pioggia e poi rinviato al giorno seguente. Dopo 22 ore di sosta il match riprende e senza particolari sussulti si arriva al tie-break, dove il igure commette qualche errore di troppo e lo spagnolo si impone per sette punti a uno, trascinando il match al quinto.

Bautista sembra oggettivamente più in palla quest’oggi, tende ad essere aggressivo e infatti è il primo ad allungare nel quinto parziale. Trova il break nel terzo game, lo restituisce immediatamente, ma sul 4-4 è di nuovo lui a strappare la battuta all’azzurro e ad andare a servire per il match. Al momento di chiudere non trema e vola agli ottavi di finale.