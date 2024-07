Wimbledon 2024, Paolini: “Non voglio paragoni, sto scrivendo la mia storia”

Jasmine Paolini ha ottenuto il pass per la finale di Wimbledon 2024, battendo Donna Vekic in tre set dopo una partita in rimonta. L’azzurra, che aveva raggiunto il turno finale anche al Roland Garros, eguaglia Serena Williams, unica – fino ad oggi – ad aver ottenuto un tale risultato. Paolini parla in conferenza stampa del traguardo raggiunto: “È stato molto complicato, oggi è stata molto, molto dura. All’inizio è stato difficile per me, lei serviva molto bene. Mi ha fatto correre su ogni palla. Io non ho servito molto bene – ammette l’azzurra in conferenza stampa – . Cercavo solo di dirmi di andare avanti, provare a starle vicino in termini di punteggio, credere che la partita potesse cambiare da un momento all’altro. Ha funzionato, ho vinto il secondo set, poi ho vinto il terzo. È stata una partita molto, molto dura anche a livello mentale e fisico”. Sul miglioramento delle proprie condizioni fisiche: “Sto lavorando con un nuovo preparatore fisico da Roma 2023, Andrea. Devo dire che mi sta aiutando tantissimo, ma penso che fisicamente io fossi già veloce prima. Il mio allenatore dice che il mio movimento è migliore di un anno fa e ci devo credere. Cerco di portare il preparatore fisico con me il più possibile, perché penso che sia una parte molto importante del nostro sport, essere anche in salute e fare prevenzione, avere forza, correre, non so. , cerchiamo di fare tante cose ogni giorno nel riscaldamento ma, come tutti i giocatori, niente di speciale“.

A raggiungere le finali di Grande Slam sotto la bandiera italiana sono state Pennetta, Errani, Vinci e Schiavone: “Mi ispirano molto, ma non voglio paragonarmi troppo perché sto scrivendo la mia storia, la mia carriera. Ricordo le finali del Grande Slam che hanno disputato. Penso che sia molto importante anche per la prossima generazione avere persone che possono fare grandi cose, che possono dimostrare che è possibile“. Sulle cose che l’hanno sorpresa di più: “Il risultato, due finali Slam, è pazzesco, sono sorpresa anche dal momento che sto vivendo. Sono la stessa persona, sto facendo le stesse cose. Sono un un po’ sorpresa di come sto affrontando la situazione. Non voglio dire altro perché forse sabato tremerò. Sono sorpresa di vivere tutto questo in uno stato d’animo davvero rilassato.”