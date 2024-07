Wimbledon 2024, Ostapenko e Svitolina ai quarti. Krejcikova elimina Collins

Jelena Ostapenko è stata una delle più scintillanti stelle del day 8 di Wimbledon 2024, per quanto riguarda il circuito femminile. La tennista lettone ha dominato la kazaka Yulia Putintseva in occasione degli ottavi di finale dei Championships, imponendosi nettamente sul 6-2, 6-3 ed estromettendo dunque dal torneo colei che a sua volta aveva eliminato Iga Swiatek. Ostapenko è tornata ad altissimi livelli dopo un periodo interlocutorio, inanellando accelerazioni mortifere e candidandosi tra le favorite per arrivare fino in fondo sull’erba di Londra. Non solo la lettone, però: protagoniste anche Elina Svitolina e Barbora Krejcikova, entrambe ai quarti di finale dopo aver sconfitto rispettivamente Xinyu Wang per 6-2, 6-1 e Danielle Collins per 7-5, 6-3. Per la ceca, si tratta della prima volta oltre il quarto turno a Wimbledon, dopo esser riuscita a raggiungere questo obiettivo in tutti gli altri Slam entro il 2022; da segnalare dei problemi fisici, con MTO sul finire del secondo set, per la statunitense: una costante negli ultimi anni di carriera. L’ucraina Svitolina, dal canto suo, insegue la terza semifinale sull’erba di Londra dopo il 2021 e il 2023. Di seguito il prospetto completo dei quarti di finale.

QUARTI DI FINALE

(13) Ostapenko vs (31) Krejcikova

(4) Rybakina vs (21) Svitolina

(Q) Sun vs Vekic

(7) Paolini vs (19) Navarro

