Wimbledon 2024, Musetti-Comesana sospesa per pioggia: tutti gli aggiornamenti

Ancora un’interruzione per pioggia nella giornata di sabato 6 luglio a Wimbledon. Al momento della sospensione, era in campo Lorenzo Musetti. L’azzurro e l’argentino Comesana devono però tornare negli spogliatoi sulla situazione di 6-2 6-7 1-0 in favore del sudamericano. In questo articolo potrete restare aggiornati sulle condizioni meteo in tempo reale. Per ora non si giocherà prima delle 18.45 (orario italiano).

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 – Si inizia a scoprire i campi, spunta anche un po’ di sole: si dovrebbe ricominciare a breve

AGGIORNAMENTO ORE 18.18 – Non si giocherà sicuramente prima delle 18.45 ma in questo momento sembra una previsione molto ottimista: un diluvio si sta abbattendo a Londra in questi istanti