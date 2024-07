Wimbledon 2024, Medvedev: “Sinner e Alcaraz faranno la storia di questo sport”

Daniil Medvedev è riuscito a trionfare in un match molto difficile contro Muller nel secondo turno di Wimbledon 2024 e ha dato libero sfogo alle sue riflessioni durante la conferenza stampa post partita: “È stata una partita complessa, penso che abbia mostrato un ottimo livello. Per fortuna sono riuscito a mantenere la calma e a servire molto bene. Nel primo set ero molto frustrato da quello che stava succedendo e mi sono confuso con il punteggio. Davvero, Penso che non mi fosse mai successo, è stato divertente il modo in cui mi sono girato nel secondo set mi dà molta fiducia”, ha commentato il russo.

Sulle Olimpiadi di Parigi, lascia la porta aperta alla sua partecipazione: “Se non avrò infortuni sarò lì di sicuro. Ho amato tutto quello che ho vissuto a Tokyo e so che a Parigi sarà ancora meglio, perché non abbiamo più il Covid. So che se pensando esclusivamente ai miei interessi di tennista professionista salterei i Giochi e andrei in Canada per prepararmi al Masters 1000, ma so che quando avrò 40 anni apprezzerò molto l’aver vissuto l’esperienza di un evento olimpico mi dà. Mi preparerò anche per il doppio e il doppio misto, perché ritengo che lì avrò più opzioni che nel singolare”, ha proseguito Medvedev.

“Ci sono grandi giocatori che non sono riusciti a vincere uno Slam, quindi aver raggiunto questo traguardo nella mia carriera è molto importante per me. Ho la coppa a casa e la guardo sempre, sono molto orgoglioso di aver vinto gli US Open. Cerco di lavorare sui miei colpi per essere più incisivo su questa superficie, ma sto lavorando per migliorare questo aspetto”, dice Daniil in merito agli Slam e, soprattutto, a Wimbledon.

Infine ha poi fatto una piccola e personale analisi del gioco di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, spiegando quali sono le sue aspettative su di loro in questo torneo e nei prossimi eventi: “La grande qualità di Carlos è la potenza che riesce a dare alla palla con i suoi tiri. Quando è in buona forma difficilmente commette errori. Trovo impressionante che, giocando contro rivali come Zverev e Sinner, riesca a batterli senza dover usare il suo miglior tennis, ogni volta che lo affronto, so che non posso giocare una palla lenta o corta, perché mi distruggerebbe, non ho mai visto niente del genere. Per quanto riguarda Jannik, direi che è molto diverso. Ha una qualità di palla squisita, ma la potenza dei suoi tiri è un po’ minore. Ha trovato il modo di commettere pochissimi errori ed è capace di trovare tiri vincenti da qualsiasi posizione Sono i due grandi campioni, è difficile vincerli e penso che faranno la storia entrambi, non ho paura di loro, cercherò sempre di inseguirli, ho le idee chiare su chi vincerà il più Grande Slam, ma non voglio dirlo ancora”, ha concluso Medvedev.