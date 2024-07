Wimbledon 2024, Krejcikova batte Rybakina: sfiderà Paolini in finale

Sarà la ceca Barbora Krejcikova a sfidare Jasmine Paolini in finale a Wimbledon 2024. La testa di serie numero 31 ha battuto a sorpresa in tre set la kazaka Rybakina con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.

IL RACCONTO DEL MATCH

Primo set che parte in totale scioltezza per la numero 4 al mondo: Rybakina inizia il match al servizio e lo mantiene, per poi spuntarla ai vantaggi al game successivo, siglando il break del 2-0. Il copione dei due game successivi è il medesimo, con Rybakina che tiene il proprio servizio, stavolta annullando due palle break, e poi trova il game del doppio break che vale il 4-0. Krejcikova nel match c’è e finalmente lo riesce a dimostrare con un controbreak che sembra dare aria a una possibile ma difficile rimonta. Al sesto game nuovamente avanti la kazaka Rybakina, che strappa l’ennesimo turno di servizio alla ceca. Il tira e molla però non si conclude qui: Krejcikova si aggrappa ad un altro controbreak e suona la carica mantenendo il servizio successivo. La tennista ceca deve però arrendersi alla numero 4 al mondo che torna a dimostrare di essere la migliore al servizio nel torneo. Primo set concluso con il punteggio di 6-3.

Secondo set molto equilibrato: entrambe le tenniste riescono a mantenere i propri servizi punto su punto, portandosi sul 3-2 per Krejcikova. Al sesto game qualcosa cambia e l’equilibrio si rompe. Rybakina sembra un po’ distratta e Krejcikova ne approfitta strappando il break del 4-2. La ceca inizia a farsi sentire sul campo: con rabbia sfoga tutti i suoi colpi, mettendo pressione alla kazaka. La strategia funziona, Rybakina viene costretta a servire per restare nel match e per poco non perde il proprio turno di servizio. Basta aspettare il game successivo per veder andare il set a Krejcikova, ma solo dopo sei lunghissimi set point per concludere sul 6-3.

Il terzo set è una battaglia non solo tra le tenniste ma anche con la stanchezza: ancora punto su punto le due cercano di prevalere ma prevalgono solo i tanti errori. I primi tre game seguono la linea di tutto il match, poi il quarto e il quinto vengono tenuti a zero per il 3-2 per Rybakina. Dopodiché Krejcikova alza il ritmo e prima trova il pareggio, poi mette a segno il break del 4-3. Arriva anche il 5-3, grazie soprattutto agli errori della kazaka, che poi cerca il tutto e per tutto nel servizio successivo per accorciare sulla ceca. Krejcikova serve per il match e si porta sul 40-0: le basta un match point per regalarsi la finale a Wimbledon, chiudendo a 6-4.