Wimbledon 2024, Fognini-Bautista rinviata per pioggia: tutti gli aggiornamenti

Il match tra Fabio Fognini e Roberto Bautista Agut è stato rinviato a causa della pioggia. Era infatti previsto maltempo per la giornata odierna di venerdì 5 luglio e ha iniziato a piovere su Londra ancora prima dell’inizio dell’ordine di gioco. La sfida tra l’azzurro e lo spagnolo, valevole per il terzo turno del torneo di Wimbledon 2024 e in programma alle ore 12:00, è quindi slittata. Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per oggi, ma non è da escludere che possa uscire un po’ di sole e permettere lo svolgimento dei match. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – NON PRIMA DELLE ORE 14:00

Ore 13:15 – Come previsto, ancora non si può giocare. Non si può giocare: appuntamento alle 14.00 per il prossimo aggiornamento.

Ore 12:45 – Slitta ancora l’inizio: non prima delle ore 13:15

Ore 12:05 – Si prospetta una lunga giornata. Dopo un primo ‘not before 12:30’ è infatti arrivata un’immediata correzione: non si giocherà prima delle ore 13.00

Ore 12:00 – Il match non comincerà come da programma. Sta piovendo piuttosto forte sulla capitale del Regno Unito.