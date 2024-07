Wimbledon 2024, Djokovic batte Fearnley in quattro set. Vincono Zverev e Dimitrov, fuori Tsitsipas

A Wimbledon 2024 si completano i secondi turni e non mancano le sorprese. Non arrivano da Novak Djokovic, che seppur soffrendo un po’ viene a capo del giovane Jacob Fearnley, britannico numero 277 al mondo. Il numero due del ranking Atp e di questo tabellone gioca in modo brillante i primi due set, poi comincia ad accusare qualche passaggio a vuoto e il suo rivale ne approfitta per infiammare il Centrale: terzo set vinto proprio da Fearnley, che poi meriterebbe persino di portarla al quinto, ma deve fare i conti con l’orgoglio di Nole. Djokovic vince dunque in tre ore col punteggio di 6-3 6-4 5-7 7-5 e rimane in corsa per vincere il suo primo Slam stagionale, sarebbe l’ottavo sull’erba londinese. Tutto facile per Alexander Zverev, che si impone in tre comodi set, col punteggio di 6-2 6-1 6-4, sullo statunitense Marcos Giron. Il numero 4 del mondo ha messo subito in chiaro le cose e ha irretito col suo tennis sempre brillante l’americano, apparso invece per nulla a proprio agio sulla superficie e su queste condizionali serali. Prosegue invece il momento no di Stefanos Tsitsipas, che viene eliminato già al secondo turno da un super Emil Ruusuvuori. Il finlandese vince in quattro set col punteggio di 7-6 7-6 3-6 6-3: primi due set vinti al tie-break e il greco che ha saputo reagire nel terzo parziale, sembrava tutto pronto per veder chiudere l’incontro al quinto set (si sarebbe giocato domani per oscurità), invece improvvisamente l’ellenico ha cominciato a sbagliare tanto ed è uscito di scena.

Il già semifinalista da queste parti Grigor Dimitrov fa partire una super remuntada per piegare al quinto set il cinese Shang: il punteggio finale è di 5-7 6-7(4) 6-4 6-2 6-4 e dopo una vera e propria battaglia tennistica è il bulgaro, che è andato davvero a un passo dalla precoce eliminazione, a risollevarsi cogliendo un successo davvero adrenalinico. Lo stesso si può dire di Ben Shelton, che ha la meglio del sudafricano Harris soltanto al tie-break del quinto set: 4-6 7-6(5) 6-7(5) 6-3 7-6(10-7) il punteggio di uno scontro pazzesco in cui nessuno dei due sembrava voler cedere. La testa di serie numero tredici del seeding, l’altro statunitense Taylor Fritz, ha invece battuto il francese Arthur Rinderknech in quattro set col punteggio di 6-3 6-4 3-6 6-4. Avanza anche Denis Shapovalov: il canadese si è imposto sul tedesco Altmaier per 7-6(3) 6-3 1-6 6-7(3) 6-4. L’ostacolo brasiliano è tale solo per un set per Holger Rune: il danese perde infatti il primo parziale contro Seyboth Wild, ma fa valere lo status di quindicesima testa di serie del tabellone e ribalta tutto con il punteggio finale di 3-6 6-3 6-2 6-2. Nel match tra le due vecchie volpi è il francese Gael Monfils a imporsi sullo svizzero Stan Wawrinka, che in carriera ha vinto tutti gli Slam tranne proprio quello su erba, col punteggio di 7-6(5) 6-4 7-6(3). Va invece a Cameron Norrie il derby tutto britannico con Jack Draper, 7-6 6-4 7-6 il punteggio finale. Il francese Pouille, infine, è avanzato per il ritiro dell’australiano Kokkinakis.