Wimbledon 2024, Day 11: Jasmine Paolini fa la storia, Medvedev torna a battere Jannik Sinner

Se è un sogno, non svegliatela. La straordinaria annata 2024 di Jasmine Paolini vive un’altra giornata indimenticabile. Il palcoscenico è quello del Centre Court dell’All England Club di Wimbledon, dove la 28enne azzurra diventa la prima giocatrice italiana in semifinale ai Championships. Una lezione di tennis, quella offerta dalla settima favorita del tabellone a Emma Navarro, n°17 del mondo e avversaria contro la quale aveva perso tutti e tre i precedenti scontri diretti. Ma oggi Jasmine – che con questa vittoria si è assicurata di diventare top-5 della classifica a partire dal prossimo lunedì – ha semplicemente annichilito la 23enne statunitense, sconfitta con il punteggio di 6-2 6-1 in appena 58’ di partita. “Non so cosa dire, è tutto un sogno – ha dichiarato l’allieva di coach Renzo Furlan subito dopo il match -. Quando ero bambina guardavo in tv le partite su questo campo, è tutto strano. Ho giocato veramente un gran bel match, ma ora contro la Vekic sarà dura: combatterò su ogni palla e darò il cento per cento”. Sarà infatti la croata n°37 del ranking, vittoriosa in rimonta per 5-7 6-4 6-1 sulla neozelandese Sun e alla sua prima semifinale in un Grand Slam, la prossima avversaria di Jasmine. La tennista toscana partirà favorita giovedì per raggiungere il suo secondo atto conclusivo di fila in un torneo major dopo la finale di un mese fa al Roland Garros.

Chi invece si ferma è Jannik Sinner, che per la prima volta in stagione non riesce ad andare oltre i quarti di finale di un evento a cui prende parte. Dopo quasi quattro ore di battaglia è fatale il 5° set al primo giocatore del seeding, che si arrende a Daniil Medvedev con lo score di 6-7(9) 6-4 7-6(4) 2-6 6-3 al termine di una sfida caratterizzata anche dalle non perfette condizioni fisiche del classe ’01 di Sesto Pusteria. L’altoatesino ha accusato “giramenti di testa” a inizio terzo set, poi dopo l’intervento del medico e conseguente viaggio negli spogliatoi è riuscito a giocarsela fino al quinto e decisivo parziale, ma non è mai apparso quello delle giornate migliori. “Non mi sentivo bene già da stamattina – ha spiegato l’azzurro in conferenza stampa -. Non ho vomitato, ma mi girava parecchio la testa. Con questo non voglio togliere nulla a Daniil che ha giocato un buon tennis e una partita molto intelligente, io ho cercato di lottare con quello che avevo”. Medvedev dal canto suo torna a battere Sinner dopo cinque sconfitte consecutive e venerdì proverà a fare meglio dello scorso anno, quando perse nettamente la semifinale contro Carlos Alcaraz con un triplice 6-3. L’avversario sarà il medesimo, con lo spagnolo n°3 del ranking mondiale che ha rimontato e superato Tommy Paul: 5-7 6-4 6-2 6-2 il punteggio finale di un match in cui il detentore del titolo ha cambiato totalmente marcia dal 7-5 2-0 in favore del suo avversario.

Domani si allineano alle semifinali i due tabelloni e sarà il gran giorno di Lorenzo Musetti, alla sua ‘prima’ in un quarto di finale Slam. Il carrarino scenderà in campo come 2°match dalle 14:00 italiane sul Campo 1 in un match in cui parte con gli sfavori del pronostico contro Taylor Fritz. Tre i precedenti, che vedono lo statunitense in vantaggio 2-1 con uno dei due successi arrivato proprio sull’erba dei Championships nel 2022 per tre set a zero. Vittoria in due set per Fritz anche sul veloce indoor di Malaga nelle Finals di Coppa Davis dello stesso anno, mentre l’affermazione dell’azzurro risale a pochi mesi fa, quando vinse sulla terra rossa di Montecarlo. Il match verrà preceduto dal quarto femminile tra Ostapenko e Krejcikova, mentre sul Centre Court a partire dalle 14:30 si sfideranno prima Rybakina-Svitolina e a seguire Djokovic-De Minaur.