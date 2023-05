Vavassori-Droguet oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Andrea Vavassori se la vedrà contro Titouan Droguet nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione al via sui campi in terra battuta della capitale transalpina. Impegno abbordabile per l’azzurro, che si trova di fronte la wild card di casa. Quest’ultimo (n° 276 del ranking mondiale) in questi mesi ha giocato soltanto sul circuito minore, dove non ha raccolto risultati altisonanti. Il suo miglior risultato è la finale ottenuta nella seconda metà di febbraio sul veloce indoor del Challenger di Cherbourg (Francia), dove ha perso in due set contro il nostro Giulio Zeppieri. Vavassori, invece, sta dimostrando ampiamente di potersela giocare anche a livello di circuito maggiore nelle ultime settimane e partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per l’italiano c’è un secondo turno fattibile contro l’altro francese Enzo Couacaud oppure l’austriaco Filip Misolic.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Vavassori e Droguet scenderanno in campo oggi (lunedì 22 maggio). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata dalle ore 10.00 sul Court 11. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire la partita attraverso la piattaforma streaming Discovery+ (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Vavassori e Droguet garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti al termine del confronto.