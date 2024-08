US Open 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 30 agosto con Musetti

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 30 agosto con tre italiani in campo agli US Open 2024. Bisognerà aspettare circa la mezzanotte italiana, presumibilmente, per vedere in campo Lorenzo Musetti nella sua sfida di terzo turno contro Brandon Nakashima. Sull’Arthur Ashe ancora Novak Djokovic in sessione serale insieme a Sabalenka. In diurna il derby Shelton-Tiafoe, oltre che Svitolina-Gauff. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti i campi di riferimento e gli orari italiani.

PROGRAMMA US OPEN 30 AGOSTO

ARTHUR ASHE

Ore 18:00 – (27) Svitolina vs (3) Gauff

a seguire – (13) Shelton vs (20) Tiafoe

Ore 01:00 – (28) Popyrin vs (2) Djokovic

a seguire – (29) Alexandrova vs (2) Sabalenka

LOUIS ARMSTRONG

Ore 17:00 – Ruse vs (26) Badosa

a seguire – (13) Navarro vs (19) Kostyuk

a seguire – Comesana vs (12) Fritz

Ore 01:00 – (14) Keys vs (33) Mertens

a seguire – Etcheverry vs (4) Zverev

GRANDSTAND

Ore 17:00 – (7) Zheng vs Niemeier

a seguire – (20) Azarenka vs Yaf.Wang

a seguire – (6) Rublev vs (32) Lehecka

Non prima delle ore 23:00 – (8) Ruud vs Shang

STADIUM 17

Ore 17:00 – DOPPIO

a seguire – (24) Vekic vs Stearns

a seguire – Griekspoor vs (9) Dimitrov

a seguire – Nakashima vs (18) Musetti