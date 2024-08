US Open 2024, Popyrin: “Il duro lavoro ha dato i suoi frutti”

La copertina è tutta sua: l’australiano Alexei Popyrin batte 6-4 6-4 2-6 6-4 Novak Djokovic al terzo turno degli US Open e si regala il primo ottavo di finale Slam, dove affronterà Frances Tiafoe, vittorioso nel derby statunitense su Ben Shelton. “La terza volta dell’anno negli Slam – ha raccontato Popyrin a fine incontro – è stata quella fortunata. Avevamo dato battaglia per quattro set anche all’Open d’Australia e a Wimbledon e anche lei ho avuto le mie opportunità che però non ero riuscito a sfruttare. Questa volta è stato diverso. Le ho avute, le ho sfruttate e penso di aver giocato complessivamente del buon tennis. È incredibile pensare che ho perso una valanga di volte al terzo turno senza mai andare oltre, e ora sono stato in grado di abbattere questo tabù contro il giocatore più grande di tutti i tempi. Per me è una bella sensazione e il duro lavoro finalmente ha dato i suoi frutti”.

La miglior partita in carriera? Popyrin non è d’accordo: “Direi che il livello di gioco che ho dimostrato non è stato il più alto della mia carriera. Ho giocato partite in cui mi sono sentito molto meglio rispetto ad oggi, ma ricorderò questo match come quello in cui ho dimostrato di più dal punto di vista tattico”. Ora Tiafoe: “Non ragiono a lungo termine, voglio affrontare partita dopo partita. So che sarà molto difficile batterlo, è un buon amico, abbiamo un ottimo rapporto e ci siamo allenati insieme diverse volte. Dovrò servire meglio di oggi se voglio vincere”, ha aggiunto in conferenza stampa.