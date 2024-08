Us Open 2024, Djokovic fuori: “Terzo turno già un successo per me, sono arrivato scarico dopo Parigi”

Novak Djokovic ha parlato in conferenza stampa dopo la sorprendente sconfitta al terzo turno degli Us Open 2024. Il serbo ha ceduto in quattro set all’australiano Alexei Popyrin, numero 28 del ranking mondiale. “Il terzo turno è un successo per me, in base a come mi sentivo e per come ho giocato dall’inizio del torneo – afferma Nole senza mezzi termini – Popyrin ha meritato, ha giocato molto meglio di me. Io ho giocato una delle mie peggiori partite di sempre, il servizio è stato pessimo.”

“Se servi così male non puoi vincere contro un giocatore in forma come Alexei – prosegue il 24 volte campione Slam – A Parigi ho speso molto per vincere l’oro e sono arrivato scarico qui a New York. Ho fatto un tentativo, sono pur sempre gli Us Open, ma non avevo benzina. Guardo al futuro, è accaduta una cosa che può accadere ma la vita va avanti.”