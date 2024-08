US Open 2024, Musetti: “Si sono visti i miei miglioramenti nei momenti chiave”

Dopo il successo in quattro set contro Reilly Opelka nel primo turno degli US Open 2024, Lorenzo Musetti ha parlato in conferenza stampa. Il carrarino ha spiegato: “Ci avevo perso tre volte su tre, e quando ho visto il sorteggio ero un po’ preoccupato perché è una bestia nera per molti e non sai mai cosa aspettarti da lui. Oggi la pazienza ha fatto la differenza, si è visto il mio cambio di mentalità e di atteggiamento. Lo scatto, rispetto al match di tre anni fa, si è visto nei momenti più caldi. Quella volta lui dominò il tie break mentre oggi nei momenti chiave ho dominato io, ho giocato meglio nei momenti importanti e ho chiuso con freddezza. In quello credo di essere migliorato molto“. Il bronzo olimpico ha poi aggiunto: “Rianalizzando la partita un altro aspetto del mio gioco che credo di aver migliorato tanto rispetto a qualche anno fa è la risposta. Tatticamente ho trovato una strategia con questi grandi servitori, prima mi mettevo troppo lontano, non riuscivo a stare vicino al campo e a toglier loro il tempo. Oggi, invece, la posizione e l’efficacia in risposta fanno la differenza“.

L’azzurro ha anche ricordato la sua fantastica medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Avevo già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, ma non mi sono rimasti grandi ricordi, un po’ per la situazione con il covid e un po’ per la sconfitta al primo turno, non me l’ero goduta. Questa volta, invece, è stata una grande sorpresa, ho perso da Nole, che ha poi meritato l’oro, ma la cosa più emozionante è stato il momento del podio. E’ stato il podio più importante della mia carriera, accanto a Nole e a Carlos è stato molto emozionante“. Musetti infine ha concluso parlando di Miomir Kecmanovic, suo prossimo avversario: “Lo conosco, l’ho affrontato più volte. Lui è uno che colpisce bene la palla, ha pochi punti deboli e sa fare tutto bene. Ha ottimi colpi e credo che potranno dargli fastidio le mie variazioni. Dovrò essere bravo a portare il pallino del gioco dalla mia parte. È ostico, ma ci sta, siamo agli US Open”.