US Open 2024, Errani e Vavassori raggianti: “Ci vedrete anche in Australia a gennaio”

Dopo la storica vittoria nella finale del doppio misto degli US Open 2024, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno parlato ai microfoni dell’organizzazione direttamente in campo sull’Arthur Ashe Stadium. Così l’esperta portacolori azzurra: “Sono emozionata, per me è straordinario tutto questo. Innanzitutto voglio fare le congratulazioni agli avversari, è stato bello vederti Donald nella tua carriera. Non ho parole, è una vittoria speciale“. Le fa eco anche il torinese: “Come ha detto Sara è un momento speciale. Lei è una giocatrice e una persona fenomenale, abbiamo giocato insieme solo a Wimbledon e alle Olimpiadi, è incredibile essere qui. È stato un match complicato, ma siamo stati bravi a chiuderla. Congratulazioni agli avversari e a Donald per la sua carriera. Grazie al pubblico di New York che è venuto qui a vedere l’incontro e grazie al mio team“.

In seguito, i due campioni slam sono stati intervistati anche a SuperTennis. Errani ha dichiarato: “Ci siamo divertiti molto abbiamo salvato un match point nel primo turno con un punto assurdo. È incredibile pensare che potevamo uscire nella prima partita e invece siamo qui e siamo diventati campioni. Andrea è un ragazzo pazzesco, siamo simili e mi diverto con lui. È umile, alla mano e mi fa star bene stare con lui anche perché a rete è impressionante e mi fa vincere volée su volée“, afferma Sarita ridendo. “Ora ho addosso un misto di carica e stanchezza, ma non vedo l’ora di riposarmi e passare quattro giornate intere sul divano. Dobbiamo ricaricare bene le energie perché abbiamo ancora degli obiettivi per questa stagione“, ha concluso l’azzurra.

Ancora incredulo invece Vavassori: “Devo ancora realizzare, ho sempre detto che volevo scrivere il mio nome su un torneo dello slam e ora ci sono riuscito: è incredibile. Abbiamo giocato una partita dura, molto complicata contro due mancini molto validi ma abbiamo meritato. Sara è un esempio per noi italiani, è fondamentale per tutto il movimento. Non molla mai niente, basta pensare che si mette alla prova ancora alla sua età e vuole giocare sempre“. Infine il torinese chiude con uno spoiler: “Ci vedrete anche in Australia“, un ovvio riferimento alla loro presenza insieme agli Australian Open 2025.