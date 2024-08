US Open 2024, Alcaraz: “La caviglia non mi preoccupa. Sinner? Momento difficile per lui”

“La caviglia? Penso che vada bene, ho interrotto l’allenamento solo per precauzione. Non mi sentivo abbastanza a mio agio da continuare ma dopo qualche ora mi sento bene. Domani cercherò di allenrarmi di nuovo al 100% senza pensarci”. Così Carlos Alcaraz nella conferenza stampa pre-Us Open 2024 sulla leggera distorsione subita nel corso di un allenamento odierno. Lo spagnolo arriva da un’eliminazione precoce a Cincinnati, ma soprattutto dalla finale olimpica persa a Parigi: “Beh, è stata una delle finali più importanti della mia carriera, della mia vita. So che i Giochi Olimpici si tengono ogni quattro anni, quindi non so se avrò un’altra possibilità di vincere l’oro. Lotterò per questo, di sicuro, alle prossime Olimpiadi. Ma è stato un momento difficile da affrontare per me, perdere la medaglia d’oro in un incontro molto combattuto in cui avevo avuto delle opportunità. Sai, davanti a me avevo un giocatore davvero bravo che stava lottando per la mia stessa cosa, e se lo meritava. Quindi, giorni dopo le Olimpiadi mi sono reso conto di aver vinto la medaglia d’argento ed è stato un grande risultato per me, di cui devo essere orgoglioso”.

Sulla vicenda Sinner: “Beh, è ​​un momento davvero difficile per lui, questo è certo. È complicato. Voglio dire, non mentirò, è complicato. Ma cosa posso dire? In inglese per me è difficile spiegarlo. Credo in uno sport pulito. Poi non ne so molto, ci sono tante cose che non sappiamo, dinamiche all’interno del tea . Ma se hanno lasciato Jannik continuare a giocare c’è un motivo, dicono che è innocente. Quindi questo è tutto quello che so ed è tutto ciò di cui posso parlare”.