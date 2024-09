US Open 2024, a Flushing Meadows si alza il sipario sui quarti di finale

Sull’Arthur Ashe è tempo di quarti di finale per un’edizione 2024 degli US Open che entra sempre più nel vivo. E il pubblico di casa è pronto a supportare i suoi tennisti, protagonista in tre incontri su quattro in programma quest’oggi. Si parte con un match femminile, quello che vedrà Emma Navarro sfidare Paula Badosa a partire dalle ore 18:00. Due ragazze nate entrambe a New York, entrambe alla ricerca della loro prima semifinale in un torneo dello Slam. La classe 2001 statunitense si è affacciata solo da poco più di un anno sul circuito e i miglioramenti sono impressionanti: terzo turno in Australia, ottavi a Parigi, quarti a Wimbledon. Viene automatico pensare a una semi come step successivo. Il match si preannuncia equilibrato, con i bookmakers che indicano come leggermente favorita l’ex numero due al mondo Badosa, finalmente a posto a livello fisico e di conseguenza di nuovo competitiva ad alto livello. Certo, nei majors anche nel suo miglior momento della carriera non ha mai brillato: diciotto partecipazioni e un solo quarto di finale raggiunto, a Parigi nel 2021. Nel torneo newyorkese addirittura non era mai andata oltre il secondo turno, prima di quest’anno. Le due si sono affrontate quest’anno a Roma con vittoria in tre set dell’iberica.

L’altra semifinale del tabellone femminile sarà invece il rematch dell’ultima finale degli Australian Open che vide Aryna Sabalenka trionfare ai danni di Qinwen Zheng. L’ascesa della tennista cinese non si è di certo arrestata nel corso dei mesi seguenti, con anche l’oro olimpico conquistato quest’estate a Parigi. Una scalata che aveva vissuto uno dei suoi primi passi proprio a Flushing Meadows dodici mesi fa, quando il cammino si interruppe proprio nei quarti al cospetto della tennista bielorussa. A distanza di un anno, rieccoci qui, sempre nei quarti di finale, sempre con la n°2 al mondo favorita. Ma lo spettacolo è assicurato.

In una zona di tabellone maschile orfana di Novak Djokovic, Alexander Zverev si candida per raggiungere quella finale che gli manca dal 2020. Il tedesco ha espresso un livello eccezionale dopo aver perso il primo set contro Nakashima e fa paura a tutti, anche a Sinner e Medvedev potenziali avversari in un’eventuale atto conclusivo del torneo. Prima, però, bisogna arrivarci. Contro Taylor Fritz la partita è tutta da giocare: ben 10 precedenti e 5 vittorie per parte, a testimonianza di un matchup equilibrato. L’americano ha vinto in cinque set meno di due mesi fa a Wimbledon e negli ultimi dodici mesi ha fatto uno step importante negli Slam, arrivando ai quarti in quattro occasioni su cinque. Oggi, cercherà di mettere a segno un passo in più e raggiungere quella semifinale che gli è finora mancata.

Nel cuore della notte, invece, toccherà a un Frances Tiafoe che sotto le luci della Big Apple si trasforma. Sempre almeno ai quarti di finale nelle ultime tre edizioni del torneo l’ex numero 10 al mondo, che prova a tornare in semifinale a distanza di due anni, quando perse contro Carlos Alcaraz dopo aver estromesso dal torneo Rafa Nadal all’epoca ancora numero due della classifica. Di fronte, un Grigor Dimitrov che si sta godendo appieno questa sua seconda fase di carriera. Anche il bulgaro in semi a New York c’è già stato, quando nel 2019 perse in tre set da Medvedev dopo aver sconfitto in cinque Roger Federer nel turno precedente. I precedenti sono dalla sua, con tre vittorie in quattro scontri diretti, ma a parte la sfida andata in scena a Wimbledon 2023, sono tutti incontri abbastanza datati e risalenti al 2018/2019.