Us Open 2023, Sinner: “In queste partite i dettagli fanno la differenza, non ho sfruttato le mie chance al quinto set”

Jannik Sinner ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta al quinto set contro Zverev, 6-4 3-6 6-2 4-6 6-3, nel match valido per gli ottavi di finale degli Us Open 2023: “Non ho tante parole sinceramente, è girata male in qualche punto. Sono le piccole cose che purtroppo fanno la differenza. Lui ha servito bene, ha giocato un’ottima partita. Ho dato tutto. A metà del primo set ho sentito un po’ che facevo fatica a servire, poi avevo i crampi un po’ ovunque. Non sono riuscito a sfruttare le mie occasioni al quinto. Sono contento di piacere al pubblico. Cerchiamo di guardare a quel che è successo in modo positivo, penso che siamo sulla strada giusta”.