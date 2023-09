US Open 2023, Jabeur e Vondrousova avanti: battute Bouzkova e Alexandrova

Ons Jabeur ed Marketa Vondrousova staccano il pass per gli ottavi di finale degli US Open. La tunisina rischia contro Marie Bouzkova, vincendo in rimonta 5-7 7-6(5) 6-3. La numero 31 al mondo infatti alza subito l’asticella, strappando il servizio alla rivale al quarto game dopo cinque tentativi. Jabeur è costretta a cancellare un set point, ma subito dopo pareggia il conto dei break. Sul 5-6, però, Bouzkova capitalizza il terzo set point del periodo. Nel secondo, dopo uno scambio di break, è Jabeur a rompere gli indugi, salendo 4-2, senza però sfruttare un set point. Bouzkova pareggia il conto al decimo game e cancella subito dopo due palle break. Al tie break è Jabeur a spuntarla 7-5. Un altro scambio immediato di break caratterizza il terzo. Ma qui è più lucida Jabeur nel salire 5-2 e a chiudere la contesa al terzo match point dopo due ore e cinquanta. Al prossimo turno la tunisina se la vedrà con Zheng. Continua a lanciare segnali Marketa Vondrousova. La campionessa di Wimbledon travolge Ekaterina Alexandrova 6-2 6-1 in meno di un’ora di gioco. Per lei adesso c’è Peyton Stearns.