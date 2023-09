US Open 2023, Djokovic: “Sono soddisfatto, non volevo ripetere gli errori del terzo turno. Ora le partite diventano più difficili”

“Sono soddisfatto, mi piace come è andata la partita di oggi. Buona intensità, un ottimo primo set, non volevo ripetere quello che era successo nel terzo turno, dove ero un po’ piatto, senza quella scintilla che la notte ti chiede sempre. Questo ha fatto la differenza, soprattutto nel primo set. Poi il secondo è stato più equilibrato, ha fatto un break ma sono riuscito subito a ritrovare la parità. Una delle chiavi per vincere oggi è stata neutralizzare il suo servizio, mettere tanti punti in palio e farlo correre. È un ragazzo grosso, si muove bene per la sua altezza ma non è il suo punto forte. Tatticamente sapevo che avrei avuto le mie possibilità lì”. Così Novak Djokovic analizza il match vinto per tre set a zero contro Borna Gojo negli ottavi di finale degli Us Open 2023.

Il campione serbo dovrà ora vedersela contro il beniamino di casa Taylor Fritz ed eventuale in semifinale di nuovo contro un altro statunitense, Shelton o Tiafoe: “Suppongo che ci sarà più sostegno nei suoi confronti. È prevedibile, siamo negli Stati Uniti a giocare contro giocatori locali, sarei sorpreso se fosse il contrario, davvero. So cosa mi aspetta e mi preparerò mentalmente. Le partite da adesso in poi diventeranno più difficili, siamo già ai quarti di uno Slam. E’ molto importante per questo Paese avere tre giocatori in questo turno, importante anche per il torneo. Stiamo parlando di uno dei quattro più grandi eventi del nostro sport”.

Djokovic ha proseguito parlando del tennis a stelle e strisce: “Sampras, Agassi, McEnroe, Roddick, Connors… L’America ha avuto giocatori incredibili nel corso degli anni. Quando sei abituato ad avere campioni Slam e n. 1, qualsiasi altra cosa non sembra un successo. È uno standard molto elevato che questi ragazzi devono soddisfare. Se non vinci uno Slam, come nel caso di John Isner, la gente pensa che tu abbia fallito, cosa con cui non sono d’accordo, ma lo capisco per un paese grande come gli Stati Uniti. C’è tanto entusiasmo per le vittorie locali, quindi sono contento che ci siano giocatori americani che stanno facendo così bene, è ancora una pretesa per tutti coloro che seguono il nostro sport”.

Contro Fritz parte con un 7-0 nei precedenti: “Sono sicuro che cercherò di trovare una soluzione con il suo allenatore. Preparerò questa partita come se fosse qualsiasi altra, facendo le mie analisi e rivedendo l’ultima disputata qualche settimana fa a Cincinnati, dove ho giocato una partita davvero solida, vincendo in due set. Conosciamo bene l’uno il gioco dell’altro, ci siamo affrontati più volte in questi anni. Il servizio e il dritto sono le sue grandi armi, ma in generale è migliorato molto. Sta giocando molto bene anche sulla terra battuta, cosa che non accadeva all’inizio della sua carriera. Sta lavorando duro, ha un grande allenatore al suo fianco, quindi sono sicuro che sarà emozionato e motivato per battermi. Allo stadio ci sarà una bellissima atmosfera, vedremo cosa succederà”.