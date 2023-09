US Open 2023, Alcaraz e Rublev avanti in quattro set. Si rivede Draper, batte Mmoh e vola in ottavi

Con qualche stop, ma ci avviciniamo sempre più al possibile quarto di finale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner agli Us Open 2023. La testa di serie numero uno del tabellone è agli ottavi di finale dopo aver sconfitto in quattro set Daniel Evans in un match un po’ fotocopia degli altri per il tennista spagnolo. Un dominio assoluto nei primi due parziali, poi un calo nel terzo che questa volta gli costa la fatica di dover giocare una quarta frazione, poi vinta per 6-3. In ogni caso è agli ottavi e non si può dire che le impressioni siano negative per quello che si sta vedendo sul campo.

Per un britannico che perde, c’è anche chi vince. Ed è Jack Draper, che conquista il quarto turno sconfiggendo con lo score di 6-4 6-2 3-6 6-3 Michael Mmoh. Un traguardo importante per un ragazzo dall’enorme talento ma frenato molto spesso da un fisico martoriato dagli infortuni. Quando questo lo assiste, i risultati arrivano quasi sempre.

Vince anche Andrey Rublev, ancorra costretto al quarto set da un tennista francese ma ancora in corsa nel torneo. Arthur Rinderknech dimostra di trovarsi molto bene su questi campi e dopo quanto di buono fatto vedere nei primi turni si aggiudica il primo parziale per 6-3. Il russo, però, ha ormai trovato una solidità a questi livelli di tutto rispetto. Non si scompone e parte la rimonta: 6-3 6-1 7-5.