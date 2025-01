Erano le prime due teste di serie, erano le favorite secondo i bookmakers: saranno le due finaliste della United Cup 2025. Stiamo parlando di Usa e Polonia, che hanno rispettato il pronostico della vigilia e sono approdate all’atto conclusivo della manifestazione che si disputa sul cemento in Australia. Entrambe le nazionali sono state trascinate dalle donne, rispettivamente Iga Swiatek e Coco Gauff, mentre sono stati meno affidabili gli uomini (Hubert Hurkacz e Taylor Fritz). In semifinale hanno però vinto tutti e quattro, regalando alle rispettive compagini l’accesso alla finale.

Polonia b. Kazakistan 3-0

La prima finalista è la Polonia, che per il secondo anno consecutivo torna all’atto conclusivo della manifestazione. A senso unico la semifinale contro il Kazakistan, che si è decisa già dopo i primi due singolari e senza che i polacchi perdessero neppure un set. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Hubert Hurkacz, capace di liquidare Alexander Shevchenko in appena 59 minuti di gioco con un severo 6-3 6-2. Impeccabile al servizio il numero 16 del mondo, che ha scagliato 10 ace e non ha concesso palle break.

Molto più equilibrato il secondo singolare, quello femminile, in cui Iga Swiatek e Elena Rybakina – rispettivamente 2 e 6 del ranking Wta – si sono date battaglia per 2h05′. Ad avere la meglio è stata la giocatrice di Varsavia, che si è imposta per 7-6 6-4. E’ durata 74 minuti la prima frazione, in cui Rybakina ha effettuato il primo allungo, servendo per il set sul 5-4 ma fermandosi a due punti dalla sua conquista. I primi set point li ha avuti invece Swiatek sul 6-5, ma non è riuscita a sfruttarli e si è dunque andati al tie-break. Dopo 8 mini-break, la polacca ha fatto la differenza nel finale, prevalendo per 7 punti a 5.

Un solo break ha caratterizzato invece il secondo set: lo ha messo a segno Swiatek, a zero, nel settimo gioco, dopo aver mancato due palle break in precedenza (nel primo e nel terzo game). Per l’ex numero uno al mondo non è stata una passeggiata chiudere perché, proprio quando serviva sul 5-4, ha dovuto fronteggiare la prima palla break del set. E’ però riuscita a salvarla e, al termine di uno scambio estenuante sul match point ha ottenuto la vittoria.

Infine, per quanto riguarda il doppio misto (che, ricordiamo, si disputa anche in caso di 2-0), è stata ancora la Polonia a trionfare. Jan Zielinski e Maja Chwalinska hanno infatto superato Zhibek Kulambayeva e Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-4 6-1.

Usa b. Repubblica Ceca 2-0

Non hanno deluso le attese neppure gli Stati Uniti, capaci di regolare la Repubblica Ceca e raggiungere l’atto conclusivo. Il primo punto è arrivato grazie a Coco Gauff, vittoriosa contro Karolina Muchova per 6-1 6-4 in 1h27′. La statunitense è partita a mille, dominando il primo set 6-1 (ma con due set point mancati sul 5-0) e ottenendo il break anche in avvio di secondo. Sotto 6-1 3-1, la ceca ha provato a scuotersi e a cambiare qualcosa nel suo gioco per dare del filo da torcere a Gauff. C’è riuscita ma solo in parte: dopo aver ricucito il gap fino al 4-4, ristabilendo la parità, la sua avversaria le ha immediatamente strappato la battuta e non ha tremato nel momento di servire per il match sul 5-4. Quarta vittoria su quattro per Coco, che non ha ancora perso set ed è indubbiamente la giocatrice più in forma del momento.

Decisamente diversa la musica nel singolare maschile, dove Taylor Fritz ha rischiato grosso contro un Tomas Machac che fa sempre più sul serio. L’americano ha iniziato la sfida col piede giusto, ottenendo il break in avvio e procurandosi una chance per il 4-0. Machac però si è sbloccato ed ha piazzato il controbreak, trascinando il rivale fino al tie-break. Qui, Fritz ha pagato a caro prezzo l’unico mini-break subito ed ha ceduto per 7 punti a 4.

Il ceco ha continuato a stragiocare anche nel secondo set, guadagnandosi opportunità di break in ogni singolo turno di risposta. Dopo aver sprecato le prime cinque, è finalmente andato a segno ed ha consolidato il vantaggio, issandosi sul 5-2. Nel tennis però i match cambiano in fretta e per Machac è arrivato l’improvviso black out: non è infatti riuscito a sfruttare due match point nell’ottavo game né a chiudere quando serviva per l’incontro sul 5-3. Dopo aver perso un altro paio di game, sotto 5-6 si è improvvisamente ritirato, spedendo in finale gli Usa.

A che ora si gioca la finale?

L’atto conclusivo della United Cup 2025, che metterà di fronte Polonia e Usa, è in programma nella giornata di domenica 5 gennaio presso la Ken Rosewall Arena di Sydney. In virtù del fuso orario (ci sono 10 ore di differenza con la città australiana), il confronto andrà in scena nella mattinata italiana. La finale comincerà dunque alle 7:30 ore italiane (le 17:30 locali).

Dove vedere la finale

La finale tra Polonia e Usa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre). Sarà inoltre possibile seguirla in streaming sul sito Supertennis.it (mediante registrazione gratuita) o sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT).

Montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE

GIOCATORE N°1

RANKING DI SINGOLARE

1-10: $ 200.000

11-20: $ 100.000

21-30: $ 60.000

31-50: $ 40.000

51-100: $ 30.000

101-250: $ 25.000

251+: $ 20.000

GIOCATORE N°2

RANKING DI SINGOLARE

1-10: $ 200.000

11-20: $ 100.000

21-30: $ 50.000

31-50: $ 30.000

51-100: $ 20.000

101-250: $ 15.000

251+: $ 10.000

GIOCATORE N°3

RANKING DI SINGOLARE/DOPPIO

1-30: $ 30.000

31-100: $ 15.000

101-250: $ 7.500

251+: $ 6.000

PRIZE MONEY

Vittorie No. 1 Doppio misto Finale $251,000 $47,255 SF $132,000 $24,750 QF $69,500 $13,000 Gruppo $38,325 $7,200

VITTORIE DI SQUADRA

FINALE: $ 23.155

SEMIFINALE: $ 13.650

QUARTI DI FINALE: $ 8.025

GRUPPO: $ 5.000

La distribuzione dei punti

Vittoria contro avversario con Ranking 1-10

Finale: 180

Semifinale: 130

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 80

Round Robin: 55

Vittoria contro avversario con Ranking 11-20

Finale: 140

Semifinale: 105

Finale tra le due vincitrici dei gironi della stessa città: 65

Round Robin: 45

Solo per le donne: chi vince tutte e 5 le partite di singolare riceve 500 punti, a prescindere dal ranking dell’avversaria. Se dovessero sfidarsi Gauff e Swiatek, la vincitrice dell’incontro li conquisterebbe (entrambe hanno vinto tutti e 4 i match disputati).