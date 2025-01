Il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana Elite, Giovanni De Carolis, ha convocato 26 pugili (quattordici uomini e dodici donne) per il primo raduno del 2025, che si terrà a Roma dal 10 al 17 gennaio presso il centro sportivo dell’Esercito. La Federboxe (Fpi) ci ha tenuto anche a smentire in una nota ufficiale le speculazioni degli ultimi giorni: “La Fpi, facendo seguito ad alcune indiscrezioni di stampa, precisa che, come comunicato in precedenza, il Direttore tecnico delle Nazionali Azzurre è Giovanni De Carolis“.

Il nuovo dt azzurro, romano classe ’84 ritiratosi dalle competizioni nello scorso ottobre, è l’ultimo pugile italiano ad aver conquistato un titolo mondiale (nel 2016 nei supermedi). In qualità di assistenti, De Carolis si avvarrà anche dell’operato degli allenatori riconfermati dall’ultimo consiglio federale Patrizio Sumbu Kalambay e Laura Tosti, e della nuova nomina di Clemente Russo, due volte argento olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012 nei pesi massimi. Il casertano classe ’82 porta una grande esperienza nel mondo del pugilato e arricchirà il gruppo azzurro con la sua esperienza ad alto livello. La coordinatrice sarà invece Roberta Bonatti.

L’elenco dei convocati

Questa la lista dei ventisei azzurri convocati da De Carolis, che rappresentano il meglio della boxe azzurra pronta a cominciare il proprio percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Al maschile ci sono Salvatore Attrattivo, Fares Al Assi, Tommaso Sciacca, Michele Baldassi, Giuseppe Canonico, Giacomo Giannotti, Gianluigi Malanga, Gabriele Guidi, Remo Salvati, Alfred Commey Cronwell, Luca Iovoli, Vincenzo Bortone, Dean Chime Nwokedi e Diego Lenzi. Per quanto riguarda il campo femminile, ci saranno Erika Prisciandaro, Lucia Ayari, Michel Vescovini, Sirine Charaabi, Michela Maria Svarca, Irma Testa, Rebecca Nicoli, Alessia Mesiano, Angela Carini, Angela Zappoli, Nicol Pineta e Melissa Gemini.

Il raduno di Roma rappresenta una tappa fondamentale per gli atleti che si preparano per le competizioni internazionali e per le future qualificazioni olimpiche. I pugili convocati sono stati selezionati in base ai loro risultati negli ultimi anni e al potenziale per rappresentare l’Italia ai massimi livelli. De Carolis e il suo staff tecnico sono determinati a lavorare con gli atleti per sviluppare al massimo il loro potenziale e prepararsi a sfidare i migliori al mondo. L’obiettivo è quello di riportare la boxe italiana a giocarsela ai massimi livelli.