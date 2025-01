C’è un nuovo torneo di tennis in Italia. Sui campi in terra rossa del Villa Reale Tennis, da domenica 6 a domenica 13 aprile, infatti, prenderà il via con la sua prima edizione il Challenger di Monza. La manifestazione brianzola sarà di categoria 100, e sempre 100 sono i punti in palio per il vincitore, con un montepremi di 143.000 euro: queste caratteristiche rendono il torneo uno dei più prestigiosi nel nostro paese, e si attende pertanto un’entry list di assoluto livello.

Il torneo si giocherà nella stessa settimana del Masters 1000 di Montecarlo: questo vuol dire da un lato la possibilità per dei tennisti che non sono riusciti a entrare nel prestigioso tabellone monegasco di potersi rifare e non a troppa distanza, dall’altra subire sì la concorrenza di un torneo “mille”, ma pur sempre l’unico non mandatory, e dunque con la possibilità, per gli organizzatori del Challenger di Monza, di accapparrarsi qualche giocatore di alto livello.

GLI ALTRI TORNEI DI SPICCO IN ITALIA

Affiancherà, sempre per quanto riguarda il Challenger Tour, il torneo di Napoli e quello di Barletta, entrambi in programma pochi giorni prima del torneo lombardo. L’Italia si conferma pertanto uno dei paesi che organizzano il maggior numero di tornei nel corso dell’anno, ricordando come in autunno Torino ospiterà le Atp Finals e sempre nel Bel Paese si disputeranno a partire da quest’anno le Finals di Coppa Davis, oltre ovviamente agli Internazionali BNL d’Italia e al torneo, in questo caso femminile, di Palermo, appartenente alla classe dei 250 della Wta.

Il Challenger di Monza, come è ovvio che sia, fungerà anche da volano per l’intero territorio, che attraverso il torneo potrà rafforzare il legame con uno degli sport maggiormente di moda in questo periodo, grazie alle imprese di Jannik Sinner, Jasmine Paolini e di tutti gli altri protagonisti azzurri. Nell’area dei campi di gioco, infatti, verrà allestito anche un villaggio ospitality che diventerà il cuore pulsante del torneo, sia per i partner che per il pubblico: si tratterà di un’area nella quale rilassarsi e poter socializzare. Sarà possibile così unire sport, musica, cibo, varie attività e iniziative speciali in una settimana di grande tennis e non solo.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI

“Per noi è un orgoglio poter organizzare un evento di rilevanza internazionale che permetterà di apprezzare, oltre all’elevata qualità sportiva e tennistica, la contiguità del sito in cui si svolge il torneo, con il complesso della Reggia di Monza – ha dichiarato Cristiano Crippa, presidente del Villa Reale Tennis – In particolare, la Villa Reale con i suoi Giardini rappresenta una location di inestimabile valore paesaggistico, storico, monumentale e architettonico. Auspichiamo che tale evento possa offrire la possibilità di svago, crescita culturale e socializzazione a tutti gli appassionati di tennis e non solo. Sono questi i valori fondanti che intendiamo perseguire con il nostro nuovo torneo Challenger”.

Il direttore del torneo sarà l’esperto e scafato Giorgio Tarantola, monzese doc, già alla guida di numerosi Challenger in Italia e all’estero: “Ho sempre avuto il sogno e il desiderio di portare il grande tennis nella mia città. Avercela fatta è il risultato di anni di impegno e relazioni con ATP Tour. Abbiamo formato una squadra di lavoro e siamo partiti subito con grande entusiasmo; puntiamo a costruire un grande evento impostando un lavoro a lungo termine, gettando le basi per rimanere anni e anni nel circuito ATP. Arriveranno a Monza giocatori di altissimo livello, più tante stelle del futuro come i talenti della Next Gen”, ha spiegato.